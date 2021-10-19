Erdoğan’ın katılacağı açılışlara KYK öğrencileri zorunlu olarak götürülecek

Eskişehir Odunpazarı KYK Osmanefendi Yurdu idarecileri, yurtta kalan öğrencilerin bulunduğu WhatsApp grubuna, 23 Ekim Cumartesi günü Eskişehir’e gelecek Erdoğan’ın katılacağı açılışa ‘‘valilik talimatıyla’’ katılımın zorunlu tutulacağını yazdı.

Söz konusu mesaj şu şekilde:

"Arkadaşlar bu Cumartesi günü sayın Cumhurbaşkanımız Eskişehir'e gelecek ve açılışlarda bulunacaktır. 23.11.2021 Cumartesi saat 15.00’de katılağı programlara Valilik talimatı doğrultusunda yurtlarımızdan öğrenci katılımı zorunludur."

Valilikten soL'a açıklama

Konuya ilişkin ulaştığımız konuşan Eskişehir Valiliği söz konusu talimatın valilik tarafından verilmediğini söyleyerek gönderilen mesaj hakkında inceleme başlatıcaklarını söyledi.

soL'a yapılan açıklamada, "Böyle bir mesaj Valilik tarafından KYK’ya gönderilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile ilgili KYK yurduna böyle bir talimatımız olmadı. İlgili mesajı inceleyeceğiz" denildi.