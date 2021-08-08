Köyceğiz: Gönüllü Koordinasyon Merkezleri kaldırıldı, saha 'akreditelere' teslim!

Köyceğiz’de yangına karşı ülkenin birçok yerinden gelen gönüllüler ve yine ülkenin birçok yerinden bu seferberlik için gönderilen destek malzemeleri, üç ayrı noktada oluşturulan merkezlerde toplanıyor ve dağıtılıyordu. Tüm organizasyon dayanışma içinde hareket eden gönüllüler eliyle yürütülürken, dün gece itibariyle bu konuda dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

Gece saatlerinden itibaren Sazak’ta, Pınar girişinde ve Beyobası’ndaki koordinasyon merkezleri için "tahliye" kararı alındığı öğrenildi.

Karar sonrası gönüllü ekipleri kademeli olarak bölgeden çıkarılırken, yeni gönüllü geçişlerine de izin verilmiyor.

Bu karar sonrası Beyobası’ndaki koordinasyon merkezindeki alana gittiğimizde yardım malzemelerinin kolilendiğini gördük. Burada görüştüğümüz zabıta görevlileri malzemelerin Sazak’ta camideki merkezin bulunduğu yere gönderileceği bilgisini iletti.

İhtiyaç tahtası bugün boş bırakıldı...

Sazak'taki merkezin kontrolünün artık “devlette” olacağı belirtilirken, Beyobası'na gelen belediye aracıyla malzemelerin Sazak’a taşınmasına başlandı.

'Gönüllüler olmasa bu kadar destek toplanamazdı'

Burada görüştüğümüz bir köylü, “Organizasyon konusunda gönüllülerin büyük emeği oldu, onların katkısı olmasa bu kadar destek malzemesi de toplanamazdı, bu kadar iş de yapılamazdı. Zaten bölgede görev yapan yetkililerin malzemeleri var, bu malzemelerin bir bölümü alana gelen gönüllülerin müdahale için ihtiyacı olan malzemelerdi, bir bölümü de hem oradaki tüm görevlilerin hem de gönüllülerin ihtiyacını karşılamaya yönelikti. Artık gönüllü geçirmemek için malzemeleri oradaki depo olarak kullanılan yere koyacaklar” dedi.

'Ne olursa olsun elimden geleni yapmak istiyorum, AFAD'a başvurdum'

Gönüllü ekiplerinde yer alan ve alandan indirilen yurttaşlar, kararın gerekçesini anlayamadıklarını belirtirken, başka yangın bölgelerinde de desteğe giden bir yurttaş, “Ne olursa olsun elimden geleni yapmak istiyorum, bu yüzden AFAD’ın gönüllüsü olmak üzere başvuruda bulundum” diye konuştu.

'Yorum yok...'

Sazak’a yardım için giden iki gönüllü ise bölgeye çıkmak için yaptıkları girişimin “gönüllü geçişi yasak” diye engellendiğini, bunun nedeninin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması olup olmadığını sorduklarında ise yetkililerden “yorum yapamayacakları” yanıtı aldıklarını söyledi.

Yangın bölgesi azalınca destek arttı Köyceğiz'de dün önceki günlerin aksine birçok ilden gelen çok sayıda itfaiye aracı takviyesi, tanker geçişi ve iş makinesi transferi görüntülenmişti. Yangının diğer bölgelerde kontrol altına alınması sonrası bölgedeki diğer olanakların bu noktaya doğru kaydırıldığı görülmüştü. Havadan müdahalenin de yine önceki günlere göre daha fazla olması dikkat çekmişti. Ancak bölgedeki arazinin zorluğu, müdahalenin gecikmiş olması sert ve yön değiştiren rüzgar ve yangın alanın genişlemesi dolayısıyla yangın bir türlü kontrol altına alınamadı. Müdahale bugün de sürüyor.

Köyceğiz Kaymakamlığı doğruladı: Sabotaj ihtimali yüzündenmiş!

Tabloya ilişkin telefonla ulaştığımız Köyceğiz Kaymakamlığı, Beyobası ve Pınar’daki merkezlerin kaldırılması ve Sazak’ta da gönüllü geçişine izin verilmeyeceğine yönelik kararı doğruladı.

“Sivillerin, gönüllülerin geçişini askıya aldık, şu anda akredite olmuş topluluklar var, onlar yetkili söndürmede” diyen kaymakamlık yetkilisi, bu kararın gerekçesini şöyle açıkladı:

“Aktif yangın bölgelerine gönüllü geçmeyecek artık. Bu bölgede çalışmalar sürerken sabotaj ihtimali, şüpheli durumlar oldu. Ancak Ağla tarafındaki bölgede soğutma çalışması yapılıyor, oraya katılabilir gönüllüler.”

Akredite kuruluş İHH

Akredite olan kuruluşların kimler olduğu sorumuza ise yetkili, “AFAD tarafından akredite edilen kuruluşlar” yanıtını verdi.

Dün önceki günlerin aksine Köyceğiz’deki yangın noktalarında çok fazla sayıda İHH aracı ve İHH kıyafetli çalışanlar görülürken, yetkiliye bu kuruluşlar arasında İHH’nın olup olmadığını sorduk. Yanıt “İHH da o kurumlardan biri” oldu.