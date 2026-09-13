Kıvanç Tatlıtuğ’un evinde çalışan işçi çatıdan düşerek ağır yaralandı

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un İstanbul Göktürk’teki müstakil evinde gerçekleşen bakım ve temizlik çalışmaları sırasında çatıdan düşerek ağır yaralanan Türkmenistan uyruklu çalışan Bahadur Yangibayev’in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olayla ilgili olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve avukatı İbrahim Ateş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Halktv'nin haberine göre, 31 Ağustos tarihinde yaşanan olayda, Tatlıtuğ’un konutundaki alçı, boya ve çeşitli tadilat işleri için A. Alüminyum şirketinin sahibi A.A. (42) ve personeli Ç.G. görevlendirildi. Yaklaşık 4 gün sürmesi planlanan bu tamirat işlemleri devam ederken, ünlü oyuncunun makam şoförü A.Y., tadilatın ardından evde kapsamlı bir temizlik yapılması gerektiğini belirtti.

Bunun üzerine A.A., bu işi üstlenebilecek bir tanıdığı olduğunu iletti. Soruşturma dosyasına ve verilen ifadelere yansıyan bilgilere göre; şoför A.Y., Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev ile iletişime geçerek yapılacak temizliğin detayları ve yevmiye hususunda mutabakata vardı. Ancak temizlik sırasında çatıdan düşen Yangibayev ağır yaralandı.

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Olaydan sonra gözaltına alınan A.A., Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadede, Bahadur Yangibayev için “Bu kişi çalışanım değil. Bu kişinin çatıya çıkmasını ne ben ne de çalışanım söylemedi” dedi.

Tatlıtuğ'un avukatının gözaltında sözleşme imzalattığını söyledi

A.A. ifadesinde “Karakolda bulunduğum esnada Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatı olduğunu beyan eden İbrahim Ateş yanıma geldi. ‘Size yardımcı olacağım’ diyerek bana 3 sayfalık bir sözleşme imzalattı. Söz konusu sözleşmenin başında ‘boya ve tadilat’ sözleşmesi yazıyordu. Ancak kalan sayfaların içeriğini okuyamadım” dedi. Karakoldaki söz konusu görüşmenin saat 22.00 sıralarında yaşandığını ifade eden A.A., meydana olaya ilişkin bir kusurunun olmadığını savundu. Savcılık sorgusu sonrası A.A. serbest bırakıldı.

Avukat hakkında disiplin soruşturması talebi

A.A.’nın avukatı Fatma Uluca Telli konuyla ilgili hem İstanbul Barosu’na hem de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Baroya yapılan başvuruda, Av. İbrahim Ateş’e yönelik “disiplin soruşturması” başlatılması talep edildi. Başvuruda, Av. Ateş’in mesleki sıfatını kullanarak gözaltında bulunan A.A.’nın iradesini etkilemeye çalıştığı kaydedildi.

İstanbul Barosu’na yapılan başvurunun yanı sıra savcılığa yapılan suç duyurusunda ise şüpheli konumunda Av. İbrahim Ateş ile Kıvanç Tatlıtuğ yer aldı. Dilekçede, Av. Ateş’in, A.A. ile baş başa yaptığı görüşme esnasında bu kişiye “Size yardımcı olacağım. Sizi buradan çıkaracağım” dediğini savundu. Savcılık başvurusunda, Av. Ateş’in A.A.’ya imzalattığı sözleşmenin aslının temin edilmesi istendi.

'Adamı çatıya çıkarmışlar, düşünce benim işçim olduğunu söylemişler'

“Hiçbir suçum olmamasına rağmen gözaltına alındım” diyen A. A. şunları kaydetti:

Adamı çatıya çıkarmışlar. Düşünce de, benim işçim olduğunu söylemişler. Karakolda gözaltındayken Kıvanç Tatlıtuğ’un avukatı, bunu düzelteceğini ancak belge imzalamam gerektiğini söyledi. Bana 3 sayfa bir sözleşme imzalatan avukatın tüm suçu üzerime atacak şekilde eski tarihli bir sözleşme imzalattığını öğrendim.”

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