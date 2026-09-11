Sömürü düzeni kanla besleniyor: Daha yılın 8. ayında iş cinayeti sayısı 1509'a ulaştı

15 yıldır Türkiye genelinde yaşanan iş cinayetlerini raporlayan İSİG Meclisi, ilk defa son dört aydır üst üste 200'ün üstünde işçi ölümü kaydettti.

Üstelik bu veriler resmi kaynaklara değil yalnızca basın, sendikalar, işçi yakınları gibi açık kaynaklardan derlenen bilgilere dayanıyor.

Bu verilere göre, Ağustos ayında en az 226 işçi hayatını kaybetti. Böylece 2026 yılının ilk sekiz ayında iş cinayeti sayısı 1509’a ulaştı.

Tarımda can kaybı artıyor

Çalışırken ölenlerin yüzde 79’unu ücretliler yüzde 21'iniyse çiftçi ve esnaf gibi kendi hesabına çalışanlar oluşturdu.

Hasat zamanında çiftçi ölümleri de arttığı için bu ay kendi hesabına çalışanların oranı diğer aylara göre daha yüksek kaydedildi.

Çiftçi ve mevsimlik tarım işçisi ölümlerinin yanısıra bu ay çoban ve orman işçilerinin ölümleri de arttı.

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Sadece bir günde 9 inşaat işçisi yaşamını yitirdi

En çok ölüm inşaat, tarım, taşımacılık, belediye/genel işler, ticaret/büro/sinema ve metal işkolunda meydana geldi.

İnşaatlarda büyük şirketlerin üstlenip taşerona verdiği yüksek hızlı tren, havalimanı, bakanlık, okul, hastane, lüks konut şantiyeleri; TOKİ konutları, karayolları, büyükşehirler ve deprem bölgesindeki inşa faaliyetlerinde ölümler meydana geldi.

Sadece 12 Ağustos günü en az 9 inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Çalışırken ölenlerin 15'i çocuk

Ağustos'ta dördü metal, üçü tarım, üçü inşaat, biri ticaret, biri çimento, biri konaklama, biri genel işler ve biri de işkolu belirlenemeyen 15 çocuk işçi hayatını kaybetti. Çocukların ikisi MESEM kapsamında çalışıyordu.

Ağustos'ta en az 15 kadın işçi hayatını kaybetti. SGK iş kazası istatistiklerinde kadın işçi ölümleri toplam ölümlerin yüzde 2’sini oluştuyor. Oysa İSİG'in araştırmalarında bu oran 3-4 kat daha yüksek tespit ediliyor. Bu da kadın işçilerin başta tarım olmak üzere birçok alanda yoğun olarak sigortasız çalıştırıldığını ve ölümlerinin gizlendiğini ortaya koyuyor.

Göçmenlerin maruz kaldığı iş cinayetlerinde artış sürüyor. Ağustos'ta 7'si Suriyeli, 3'ü Afganistanlı, 2'si Gürcistanlı, 2'si Özbekistanlı, 1'i İranlı ve 1'i Türkmenistanlı olmak üzere 16 göçmen işçi hayatını kaybetti.

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