13 yaşındaki çocuk işçi tamircideki patlamada yaşamını yitirdi!

Bir çocuk daha çalıştırıldığı işyerinde iş cinayeti sonucu yaşamdan koptu.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan 13 yaşındaki Tunç Çam araç bakımı yaptığı sırada motor bölümünde meydana gelen patlamada kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İş cinayeti, dün saat 11.00 sıralarında Uzunbağ Mahallesi’nde meydana geldi.

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DHA’nın haberine göre oto tamirhanesinde çırak olarak çalışan Tunç Çam, işyerinde bir aracın bakımıyla ilgilendiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle motor bölümünde patlama oldu.

Patlama sırasında motordan kopan parçalardan biri Çam’ın başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ancak yapılan kontrolde Çam’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çam’ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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