Kılıçdaroğlu kaçış planı için o vakfı işaret etti: İşte TURKEN Vakfı'nın hikayesi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın kaçış planının merkezinde yer aldığını iddia ettiği ABD'deki TURKEN Vakfı 2014 yılında kuruldu.
Vakfın kuruluş belgesinde Erdoğan'ın oğlu Bilal'in imzası yer alıyor. Vakfın yöneticilerinden bir diğeri de Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak.
Vakfın internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre yönetim kurulunda Behram Turan, Memiş Yetim, Zülkarneyn Vardar, Esra Albayrak, Melika Kabataş, Mustafa İlbeyli, Halil İbrahim Bacacı, Selim Çakır, Ömer Faruk Albayrak, Ahmet Bayraktutar ve Fehmi Bilge isimleri yer alıyor.
Bunun yanı sıra söz konusu vakfın eski başkanı Halil Mutlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni olduğu ve Turan'ın ise Erdoğan'ın yakın çevresinden olduğu ortaya çıktı.
Tanıdık ikili
Vakfın kurucu ikilisi oldukça tanıdık. Biri çocuklara cinsel istismarla ülke gündemine giren ENSAR Vakfı, bir diğeri Erdoğan ailesinin vakfı TÜRGEV.
Vakıf Türkiye'de ilk olarak Başkentgaz’ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yaptığı 8 milyon dolarlık "bağışla" gündem olmuş, vergi kaçırılmasına yarayan bu ödeme sonrasında ilgili miktarın TURKEN Vakfı'nın ABD'deki binası için kullanıldığı dile getirilmişti.
Erdoğan geçtiğimiz yıl yaptığı ABD ziyaretinde TURKEN Vakfı temsilcileriyle görüşmüş, bu ziyaret tartışmalarla gündeme gelen yapıya Erdoğan'ın açık desteği olarak yorumlanmıştı.
Vakfın sitesinde yer alan tanıtım yazısında, "TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın ABD’de ve İngiltere’de birlikte kurdukları TURKEN Vakfı, ABD’ye ve İngiltere’ye gelen Türk öğrencilere başta konaklama ve burs olmak üzere imkanlar sağlayarak destek olmayı amaçlamakta, aynı zamanda kendi kültür ve değerlerini korumalarını hedeflemektedir" ifadesi yer alıyor.
"TURKEN Vakfı, başta New York olmak üzere Washington, Boston, Virginia, Syracuse şehirlerinde toplam 8 öğrenci evi ile yaklaşık 50 öğrenciye hizmet veriyor" da denilen tanıtım yazısındaki bu bilgi, vakfa aktarılan milyonlarca doların ne için kullanıldığı sorusunu akıllara getiriyor.
Neler çıktı neler...
Peki, amacını bu şekilde açıklayan söz konusu vakıf Türkiye'de hangi haberlere konu oldu.
İşte o haberlerden bazı notlar:
- CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan ABD'de kurulan Türken Foundation hakkında belgeler yayınladı. Özcan'ın açıklamaları şöyle: Vakfın kuruluş belgesinde Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imzası var; yönetim kurulunda ise kızı Esra Albayrak. ABD Gelir Dairesi (IRS)’den aldığımız resmi beyanname 1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 arasını kapsıyor. Sadece o sene Türken’e 9,3 milyon dolar bağış gelmiş. En son yapılan resmi vergi beyanı o olduğu için, son 2 senede yapılan bağışları henüz bilmiyoruz. 30 Haziran 2020 itibarıyla Türken Foundation’ın toplam varlığı 67 milyon dolar yani 1 milyar Türk lirası. Misyonu burs ve öğrencilere yurt sağlamak olan bu vakfın, son vergi beyannamesine göre o sene verdiği burs yok! Ünlü boksör Muhammad Ali’nin çiftliğini satın alan ve New York’ta lüks bir gökdelen yapan bu vakfın gerçek amacı ne? Kamuoyu adına takip etmeye devam edeceğiz."
- Başkentgaz’ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yaptığı 8 milyon dolarlık "bağışın" ABD’deki TÜRKEN Vakfı’na aktarıldığı iddiası sonrası ilginç bir bilgi daha ortaya çıktı. TÜRKEN Vakfı'nın Genel Sekreteri Haluk Gani'nin, bir KİT olan ETİMADEN'in ABD'de kurduğu ETİMİNE USA Şirketi'nin 13 bin avro (dünkü kurdan 89 bin lira) maaşlı Genel Müdürü olduğu ortaya çıktı.CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz Sözcü'den Deniz Ayhan'a yaptığı açıklamada, “ABD'deki TÜRKEN Vakfı'nın Genel Sekreteri Haluk Gani olduğunu belirledik. 8 Milyonluk bağış yapılan vakfın Genel Sekreteri aynı zamanda devletten de astronomik düzeyde maaş alıyor” dedi.
- Başkentgaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yaptığı 8 milyon dolarlık 'bağış' tartışılmaya devam ediyor. Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader, Kızılay'dan gelen bağışın ABD'de yurt yapılması için TÜRKEN Vakfı'na gönderildiğini söyledi.
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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Eti Maden'in yurt dışı şirketlerinin Sayıştay tarafından denetlenebilmesi çağrısında bulundu. CHP'li Yavuzyılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sayıştay ve TBMM KİT Komisyonu tarafından, Eti Maden'in yurt dışı şirketlerinin denetlenebileceği bir mekanizmanın çalıştırılmadığını belirtti. Eti Maden İşletmelerinin yıllar itibarıyla yurt dışı satış ve iskonto oranlarına dikkati çeken Yavuzyılmaz, 14 Aralık 2017'ye kadar iskonto oranlarının yüzde 1,6 oranında olduğunu, bu tarihteki genel müdür değişikliğinin ardından iskonto oranlarının yaklaşık yüzde 5,25'e yükseldiğini ifade etti. Yurt dışı şirket kanalıyla son 2 yılın ortalama satış tutarının yaklaşık 725 milyon dolar olduğunu aktaran Yavuzyılmaz, şunları kaydetti: "725 milyon dolarlık satış tutarının 2018 yılı iskonto tutarı 52 milyon dolar, 2019 yılı iskonto tutarı ise 42 milyon dolardır. 725 milyon doların 2018 yılı öncesi ortalama iskonto oranı olan yüzde 1,6 üzerinden hesaplanması durumunda, yapılan iskonto yaklaşık 12 milyon dolar olacaktı. Bugünkü kurla 2018-2019 yılları için toplam 560 milyon lira olan bu aradaki farkın nedeni ne olabilir? Bu kayıp 560 milyon liranın, TÜRKEN Vakfı'nın New York'ta inşa edilmekte olan 21 katlı gökdelen inşaatı için kaynak yaratılması amacıyla, önce iskonto sistemiyle yurt dışında oluşturulup sonrasında ABD'ye mi transfer edildiğinin araştırılması için ETİ Maden Teftiş Kurulunun harekete geçmesi ve yurt dışı şirketlerin tüm hesaplarının Sayıştay'a açılması gerekmektedir."
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ABD Hazine Bakanlığı Vergi Dairesi (IRS), TÜRGEV ve Ensar Vakıfları’nın ortaklaşa olarak ABD’de kurduğu TÜRKEN Vakfı’na yapılan milyonlarca dolarlık bağış miktarını CHP ABD Temsilciliğine bildirdi. CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Vergi Dairesi’ne yapılan resmi müracaatın karşılık bulduğunu belirterek, Türken Vakfı’yla ilgili 53 sayfalık belgenin ABD yetkilileri tarafından kendilerine ulaştırıldığını açıkladı.