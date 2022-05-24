Kılıçdaroğlu kaçış planı için o vakfı işaret etti: İşte TURKEN Vakfı'nın hikayesi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın kaçış planının merkezinde yer aldığını iddia ettiği ABD'deki TURKEN Vakfı 2014 yılında kuruldu.

Vakfın kuruluş belgesinde Erdoğan'ın oğlu Bilal'in imzası yer alıyor. Vakfın yöneticilerinden bir diğeri de Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak.

Vakfın internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre yönetim kurulunda Behram Turan, Memiş Yetim, Zülkarneyn Vardar, Esra Albayrak, Melika Kabataş, Mustafa İlbeyli, Halil İbrahim Bacacı, Selim Çakır, Ömer Faruk Albayrak, Ahmet Bayraktutar ve Fehmi Bilge isimleri yer alıyor.

Bunun yanı sıra söz konusu vakfın eski başkanı Halil Mutlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni olduğu ve Turan'ın ise Erdoğan'ın yakın çevresinden olduğu ortaya çıktı.

Tanıdık ikili

Vakfın kurucu ikilisi oldukça tanıdık. Biri çocuklara cinsel istismarla ülke gündemine giren ENSAR Vakfı, bir diğeri Erdoğan ailesinin vakfı TÜRGEV.

Vakıf Türkiye'de ilk olarak Başkentgaz’ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yaptığı 8 milyon dolarlık "bağışla" gündem olmuş, vergi kaçırılmasına yarayan bu ödeme sonrasında ilgili miktarın TURKEN Vakfı'nın ABD'deki binası için kullanıldığı dile getirilmişti.

Erdoğan geçtiğimiz yıl yaptığı ABD ziyaretinde TURKEN Vakfı temsilcileriyle görüşmüş, bu ziyaret tartışmalarla gündeme gelen yapıya Erdoğan'ın açık desteği olarak yorumlanmıştı.

Vakfın sitesinde yer alan tanıtım yazısında, "TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın ABD’de ve İngiltere’de birlikte kurdukları TURKEN Vakfı, ABD’ye ve İngiltere’ye gelen Türk öğrencilere başta konaklama ve burs olmak üzere imkanlar sağlayarak destek olmayı amaçlamakta, aynı zamanda kendi kültür ve değerlerini korumalarını hedeflemektedir" ifadesi yer alıyor.

"TURKEN Vakfı, başta New York olmak üzere Washington, Boston, Virginia, Syracuse şehirlerinde toplam 8 öğrenci evi ile yaklaşık 50 öğrenciye hizmet veriyor" da denilen tanıtım yazısındaki bu bilgi, vakfa aktarılan milyonlarca doların ne için kullanıldığı sorusunu akıllara getiriyor.

Neler çıktı neler...

Peki, amacını bu şekilde açıklayan söz konusu vakıf Türkiye'de hangi haberlere konu oldu.

İşte o haberlerden bazı notlar: