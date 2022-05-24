Kılıçdaroğlu 'Erdoğan'ın kaçış' videosunu paylaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kaçış planı diye duyurduğu videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Kılıçdaroğlu, söz konusu videoda, "Belgeler elimizde, para akışlarının hepsi elimizde. Bir vakıf kuruyorlar ABD'de. O kanunların arkasına gizlenebilirler. Hukuksuzlukla yok ettikleri ülkeden hukuka sığınmak için ABD'ye gitmek istiyorlar. Kendileri için yeni bir Pensilvanya yaratmak istiyorlar. Bir vakıf kuruyorlar, başına bir ABD vatandaşı koyuyorlar, asıl yönetimi Erdoğan ailesine ait. Şimdi isim vermeyeyim, kendileri açıklar, aile içi işlerine karışmayayım. Bu paravan yapının izin çıkarmak için paraya ihtiyacı var, Türkiye'den iki vakıf seçiyorlar. TÜRGEV ve ENSAR başlıyor paraları bir ABD vakfına göndermeye, 20 milyon dolar, 10 milyon dolar, bir 20 milyon dolar... Bir TÜRGEV bir ENSAR para göndermenin sınırı yok, Tüm dökümleri elimizde. 1 milyar lirayı şak diye gönderiyorlar. Bu paraları nereden buldunuz, bu paraları neden ABD'ye taşıyorsunuz. ABD'ye kaçmaya çalışanlara gelelim, yeni iktidarın sizi orada rahat bırakacağını mı düşünüyorsunuz? Erdoğan çık söyle bu para gönderdiğin paravanın başında ailenden kim var? Aileden kim gönderiyor bu paraları, kim alıyor ABD'de, çık anlat" dedi.

Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler! #BizeKatılın pic.twitter.com/bAfrX3Hea8 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 24, 2022

Kılıçdaroğlu gün içinde yaptığı konuşmada, "Suça bulaşmış bürokrat beni iyi dinle kardeşim: Bunlar seni kendilerini kurtarma planlarının içine hiç dahil etmiyorlar. Toplu bir kaçış planı yürürlükte. Bu işlenen planlardan sana rol biçtiler. Değişim geldiğinde halinin nice olduğunu hiç umursamuyorlar. Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurtdışına devasa paralar aktarıyor. Yurtdışındaki yapının başlarında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. O yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartma istiyorlar paravan yapı üzerinden. Birkaç yüz kişi ile sınırlı. İzin çıkarma peşindeler. O birkaç yüz kişilik kurtarma operasyonunda sen yoksun. O uçağın kapısı sana hiç açılmayacak. Ben de 22.00'de sana skandalı açıklayayım sen de beni dinle. Amacım pisliğe bulaştırdıkları sarmaldan seni yol yakınken kurtarmak" demişti.