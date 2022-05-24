İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan ve "Türkiye’nin tarihine damga vuran adeta kara bir leke" ifadeleriyle servis edilen Haziran Direnişi'ne ilişkin belgeselde, "Ağacın sadece bir araç olarak kullanıldığı amacın baştan belli olduğu gezi olayları açıkça ülkenin huzur, güven ve istikrarını hedef aldı. Bir ağaç bahane edilerek başlatılan olaylar kısa sürede tüm Türkiye’ye yayıldı" denilmişti.

Söz konusu belgesele birçok kişi tarafından tepki gösterilirken, Türkiye Komünist Partisi de sosyal medya üzerinden konuya dair paylaşımda bulundu.

TKP tarafından "Bu ülkenin kara lekesi yıllarca Haziran Direnişi'ni itibarsızlaştırmaya çalışanlardır, memleketin kaynaklarını yağmalayanlar, peşkeş çekenlerdir. Bu kara lekeden mutlaka kurtulacağız, bu karanlığı yırtıp atacağız. Yeter ki boyun eğme" notuyla paylaşılan video şöyle: