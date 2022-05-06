Erdoğan'ın çocuklarının ABD'deki vakfı hakkında yeni belgeler

En son yapılan resmi vergi beyanı o olduğu için, son 2 senede yapılan bağışları henüz bilmiyoruz. 30 Haziran 2020 itibarıyla Türken Foundation’ın toplam varlığı 67 milyon dolar yani 1 milyar Türk lirası. pic.twitter.com/spaqxJKCvk