Erdoğan'ın çocuklarının ABD'deki vakfı hakkında yeni belgeler

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan ABD'de kurulan Türken Foundation hakkında belgeler yayınladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan, "CHP ABD Temsilciliği olarak yıllardır takip ettiğimiz ve resmi belgelerle kamuoyunu sürekli bilgilendirdiğimiz Türken Foundation’ın en son yaptığı vergi beyannamesine ulaştık. Bildiğiniz üzere Türken Foundation 2014 senesinde ABD’de kuruldu; ENSAR ve TÜRGEV’in ortak kuruluşu" dedi.
'Bir yılda 9,3 milyon dolar bağış yapılmış'
Özcan'ın açıklamaları şöyle:
"Vakfın kuruluş belgesinde Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın imzası var; yönetim kurulunda ise kızı Esra Albayrak. ABD Gelir Dairesi (IRS)’den aldığımız resmi beyanname 1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 arasını kapsıyor. Sadece o sene Türken’e 9,3 milyon dolar bağış gelmiş.
En son yapılan resmi vergi beyanı o olduğu için, son 2 senede yapılan bağışları henüz bilmiyoruz. 30 Haziran 2020 itibarıyla Türken Foundation’ın toplam varlığı 67 milyon dolar yani 1 milyar Türk lirası.
'Vakfın gerçek amacı ne?'
Misyonu burs ve öğrencilere yurt sağlamak olan bu vakfın, son vergi beyannamesine göre o sene verdiği burs yok!
Ünlü boksör Muhammad Ali’nin çiftliğini satın alan ve New York’ta lüks bir gökdelen yapan bu vakfın gerçek amacı ne? Kamuoyu adına takip etmeye devam edeceğiz."
En son yapılan resmi vergi beyanı o olduğu için, son 2 senede yapılan bağışları henüz bilmiyoruz. 30 Haziran 2020 itibarıyla Türken Foundation’ın toplam varlığı 67 milyon dolar yani 1 milyar Türk lirası. pic.twitter.com/spaqxJKCvk— Yurter Özcan (@YurterOzcan) May 6, 2022
CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan geçtiğimiz hafta İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.