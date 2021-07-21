Kıbrıs Cumhuriyeti Maraş için BM Güvenlik Konseyi'ne başvurdu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün Kuzey Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'ın yeniden yerleşime açılacağına yönelik açıklamaları sonrası Kıbrıs Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başvurdu.

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides bugün Lefkoşa'yı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada konunun gündeme getirilmesi için BMGK'ye başvurduklarını söyledi.

Hristodulides “Atılan bu adımlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir şekilde ihlalidir ve müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına da olumsuz etkisi olacaktır" dedi.

Dendias da "Dün Türk tarafının beyanları yeni bir oldu-bitti yaratma ve Kıbrıs'ı yeniden birleştirme umudunu tek seferde ve kalıcı olarak ortadan kaldırma girişimidir" dedi.

BMGK'de bugün Kıbrıs üzerine yapılacak daha önceden planlanmış bir oturumda Maraş konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.