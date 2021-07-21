İsrail'den Kıbrıs'a 'Maraş' desteği

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'taki Maraş bölgesiyle ilgili olarak Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimine destek verdiğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, Maraş'ın statüsüyle ilgili Türkiye'nin son dönemdeki tek taraflı eylemlerini ve açıklamalarını derin bir endişeyle takip ediyor. İsrail, Kıbrıs'a tam desteğini ve dayanışmasını yineliyor" ifadelerini kullandı.

Haiat, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in de Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides'e konuyla ilgili olarak ülkesinin desteğini doğrudan ilettiğini belirtti.

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın bugün önce İsrail'e, ardından Güney Kıbrıs'a ziyaret düzenleyeceği bildirildi.