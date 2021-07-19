Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'a 'müjde'si saray inşaatı çıktı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs parlamentosundaki özel oturumda konuştu. Erdoğan'ı CTP ve TDP boykot etti. Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'a gitmeden açıklayacağını duyurduğu "müjde" ise Kuzey Kıbrıs'ta inşa edilecek "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi" ve "millet bahçesi" projesi çıktı.

"Bilindiği gibi KKTC Cumhurbaşkanlığının ne doğru dürüst bir külliyesi var ne doğru dürüst bir parlamento binası var. Biz bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz" diyen Erdoğan beş yüz dönümlük bir alanın bu iş için ayrıldığını söyledi ve "Hem bu külliyeyi yapacağız hem de şöyle muhteşem bir millet bahçesini istiyoruz ki inşa edelim" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıldönümünde KKTC'de bulunmanın, Kıbrıs Türk halkının milli iradesinin temsilcisi meclis çatısı altında sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum.

- Kıbrıs davasının sahibi, yavru vatanıyla, anavatanıyla, büyük Türk milletinin tamamıdır. Bu davanın sahibi şehitlerimiz, gazilerimizdir.

- Kıbrıs davasını savunan tüm Meclis üyelerine buradan bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum. Bugün burada bulunanlar başta olmak üzere, milletten aldığı emanetin hakkını veren tüm milletvekillerine başarılar diliyorum.

- Bugün Türkiye ile KKTC arasındaki, gücünü şehitlerimizin kanlarından alan ebedi ve ezeli kardeşliğimizi tüm dünyaya isteseler de istemeseler de bir kez daha ilan ediyoruz.

- Türkiye nasıl dünyanın en büyük şehitliği ise KKTC her karışında bir kahraman yatan şehitler yurdudur.

- 1974 yılında adaya barış ve huzur getiren mehmetçiklerimizi ve mücahitlerimizi saygıyla yad ediyorum. Kıbrıs Türk'lerinin hürriyet mücadelesinin lider Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş başta olmak üzere Kıbrıs Türk halkının kıyamına sebep olan herkese Allah'tan rahmet diliyorum.

- Kıbrıslı kardeşlerimizi kolay bir lokma olarak görenler Mehmetçiğin ve mücahitlerimizin destansı mücadelesi sayesinde hezimete uğradılar.

- Birlik ve beraberliğimizi hedef alan belli çevrelerin belli çevrelerin kardeşlik gölümüze fitne mayası çalmasına müsaade etmeyeceğiz.

- Her ne kadar bizlerin burada sergilediği birlik, beraberlik, kardeşlik iklimi Amerika'da birilerini rahatsız etmiş olsa da, biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz.

- Adada kimin işgalci, kimin işgalci zihniyeti temsil ettiğini gayet iyi biliyoruz. EOKA terör örgütü eliyle, komşusu Türklerin ırzına, canına, malına kastetmekten çekinmeyen Rumlar, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortakları olarak görmemiştir.

- Adil, kalıcı, sürdürebilir çözüm ancak ve ancak adanın gerçeklerini esas alan yaklaşımla mümkündür. Adada iki ayrı devlet iki ayrı halk vardır.

- Doğu Akdeniz'deki işbirliğini ele almak üzere AB'ye bölgesel bir konferans önerdik. Bu yapıcı teklifimize henüz cevap alamadık. Doğu Akdeniz'de kendi hak ve çıkarlarını koruduğumuz gibi Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarını korumaya devam edeceğiz.

- Bizim kimsenin toprağında, hakkında gözümüz yoktur. Niyetimiz gerginlik değildir. Rum tarafının Kıbrıs Türkünün haklarını yok sayarak atacağı her adımın karşısında olacağının altını çizmek istiyorum.

- Bilindiği gibi KKTC Cumhurbaşkanlığının ne doğru dürüst bir Cumhurbaşkanlığı binası veya külliyesi var, ne doğru dürüst bir parlamento binası var. Biz bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki bina malum İngilizlere ait bir gecekondu. Şimdi Cumhurbaşkanlığının inşallah bu külliyesiyle ilgili adımın proje çalışmaları bitti ve inşasına da inşallah yakında başlıyoruz.

- Metehan bölgesinde, silahlı kuvvetlerimizle de görüşerek orada bir 500 dönüm araziyi bu iş için tahsis ettik. Bu 500 dönüm arazi içerisinde hem bu külliyeyi yapacağız hem de şöyle muhteşem bir millet bahçesini istiyoruz ki inşa edelim. Tabii bunu söylerken özellikle gönlümden, yüreğimden şu geçiyor. Devlet olmanın işte ifadesi budur. Bunu inşallah bu projeyi hayata geçirmek suretiyle nasıl bir Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Türk'lerine ait bir devlet varmış bunu birilerinin görmesi lazım.

- Sağ olsun mimarımız güzel bir çalışmayla projeyi ortaya çıkardı. 3 ayrı proje hayata geçirdi. Projeyi bizzat ben de takip ettim ve bu projeyle beraber işin statiklerine ve inşaatına gireceğiz çünkü fazla zamanımız yok. Buralardan bir kurtulalım diyorum. Her şeyiyle şöyle muhteşem, ihtişamlı bir parlamento binamız olsun. Binamızda milletvekillerinin kendilerine özgü çalışma mekanları olsun, konferans salonu vs.. Hakikaten dünyaya bu noktada kendisini görkemli bir şekilde gösterdiği bir külliyeye kavuşalım. KKTC'nin ilan edildiği bu tarihi binanın da müze haline getirilerek yeni nesillere bırakılmasının isabetli olacağını düşünüyorum."