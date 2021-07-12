Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı'na tebrik telefonu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Yitzhak Hertzog ile telefonda görüştü.

AA'nın aktardığına göre Erdoğan, görüşmede "iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli olduğunu" ifade etti.

Erdoğan, "Filistin-İsrail ihtilafının BM kararları çerçevesinde, iki devletli, kalıcı, kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasının uluslararası camianın beklentisi olduğunu" belirtti.

Görüşmede, Hertzog'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik eden Erdoğan "Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı bakımından büyük önem taşıdığını" vurguladı.

Erdoğan "Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımların, Türkiye-İsrail ilişkilerinin müspet mecrada seyretmesine de katkı sağlayacağını" belirtti.