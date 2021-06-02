İsrail'in yeni cumhurbaşkanı Herzog: İki devletli çözümü savunuyorum

İsrail parlamentosunda yapılan oylamada eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi

60 yaşındaki Herzog, İşçi Partisi lideri olarak 2013 yılında parlamento seçimlerinde bugünkü başbakan Binyamin Netanyahu'yla yarışmış, ancak seçimi kaybetmişti.

Herzog'un babası Haim Herzog da, İsrail'in 1983-1993 yıllarında 6. Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. Haim Herzog, ondan önce ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) elçiliği görevini yürütmüştü. Herzog'un amcası Abba Eban da, İsrail'in ilk dışişleri bakanı ve BM elçisi olmuştu. Eban, aynı zamanda İsrail'in ilk ABD Büyükelçisi oldu. Herzog'un büyükbabası da, ülkenin ilk hahambaşısı olmuştu.

Herzog, İşçi Partisi vekili olarak parlamentodaki (Knesset) görevinden istifa etmesinin ardından İsrail'e göçü teşvik etme amacıyla kurulan ve hükümete yakın olan Yahudi Ajansı'nın başkanlığını yürüttü.

'İki devletli çözümü savunuyorum'

7 yıllık Cumhurbaşkanlığı görevine 9 Temmuz'da başlayacak olan Herzog, İsrail-Filistin Sorunu'nda "iki devletli çözüm"ü savunduğunu belirtiyor.

Göreve seçilmesinin ardından bugün ilk açıklamasını yapan Herzog, "Demokrasimizin temellerini güvence altında tutmak için, İsrail'in bölünmüş toplumu ve Yahudi diasporası arasında köprüler inşa etmek istiyorum" dedi.