İsrail'in yeni cumhurbaşkanı belli oldu

İsrail parlamentosu Knesset, gelecek ay görev süresi dolacak olan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin yerine geçecek cumhurbaşkanını seçti.
Yapılan gizli oylamanın sonucunda İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu.
Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri olan Isaac Herzog, 7 yıl sürecek cumhurbaşkanlığı görevini 9 Temmuz'da Rivlin'den resmen devralacak.
2005-2011 yılları arasında çeşitli bakanlık görevlerinde bulunan Herzog 2015 seçimlerinde İşçi Partisi'nin başbakan adayı olmuştu. Herzog aynı zamanda 1983-1993 yılları arasında İsrail Cumhurbaşkanlığını yapan Haim Herzog'un oğlu.