ABD Erdoğan ve Tatar'ın 'Maraş' açıklamalarını kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs'ta Maraş'ın statüsüyle ilgili açıklamalarını kınadı.

Dün yazılı bir açıklama yapan Blinken "Amerika Birleşik Devletleri, Türk Kıbrıslı lider Ersin Tatar’ın ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Maraş’ın bazı bölümlerinin Kıbrıslı Türklerin kontrolüne devredilmesine ilişkin bugün yaptığı açıklamayı kınamaktadır. Bu girişim, Maraş’ın Birleşmiş Milletler tarafından idare edilmesi hususunda kesin çağrıda bulunulan 550 ve 789 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla açıkça bağdaşmamaktadır" dedi.

Blinken açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıslı Türklerin, Türkiye’nin desteğiyle, Maraş sahil şeridinin açılmasını duyurduğu ve bu kararı uygulamaya yönelik adımlar atmaya başladığı Ekim 2020’den bu yana, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye, uluslararası toplumun ve BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş’la ilgili olarak attıkları tek taraflı adımlardan vazgeçmeye yönelik çağrılarını görmezden gelmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Kıbrıslı Türklerin, Türkiye’nin desteğiyle Maraş’taki girişimlerini provokatif ve kabul edilemez olarak görmekte ve uzlaşmaya yönelik görüşmelerde yapıcı olarak yer almak için geçmişte bulunduğu taahhütlerle bağdaşmaz olarak değerlendirmektedir. Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye’yi, bugün açıklanan kararlarından ve Ekim 2020’den bu yana atılan adımlardan geri dönmeye ısrarla davet ediyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri, endişe verici bu durumu BM Güvenlik Konseyi’ne sevk etmek için kendisiyle aynı düşüncede olan ortaklarla birlikte çalışmaktadır ve bu konuda güçlü bir karşılık verilmesi hususunda ısrar edecektir.

Adada gerilimi artıran ve BM Güvenlik Konseyi kararları gereği Kıbrıs’ta uzlaşmaya yönelik görüşmeleri yeniden başlatma çabalarını engelleyen tek taraflı provokatif eylemlerden kaçınmanın taşıdığı önemin altını çiziyoruz. Ada’nın, tüm Kıbrıslıların ve bölge genelinin yararına olacak şekilde iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak yeniden birleştirilmesi için Kıbrıs’ın öncülüğünde gerçekleştirilecek kapsamlı bir uzlaşmayı destekliyoruz."

Erdoğan ve Tatar ne demişti?

Erdoğan dün Kuzey Kıbrıs'ta yaptığı açıklamada Maraş konusunda "Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır’’ demişti.

Ersin Tatar ise "Bakanlar Kurulumuz tarafından kabul edilen kararla, Kapalı Maraş'ın yüzde üç buçuğuna tekabül eden bölgenin, askeri bölge statüsü kaldırılarak, Maraş açılımımızın ikinci aşamasına geçilecektir" demiş ve şunları kaydetmişti:

"Bu adımla, iade talebiyle başvuran hak sahiplerine, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun bu yönde bir karar vermesine olanak sağlanacaktır. Oradaki bölgenin yüzde 3,5’inin Taşınmaz Mal Komisyonu’nca mal sahiplerine iade edilmek şartıyla Maraş’ın hayat bulması, Maraş’ın insanlığa açılması ve dolayısıyla KKTC ekonomisine ve memleketimize çok şeyler katacağından hiç şüphem yok."

Bu açıklamaların ardından Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de “Erdoğan’a şu güçlü mesajı göndermek istiyorum. Atacağı adımlar ve talepleri kabul edilemez” dedi.