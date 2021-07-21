Rusya: Kıbrıs'ta BMGK kurallarının uygulanmasına sıkı sıkıya bağlıyız

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün Kıbrıs'ta Maraş bölgesinin bir kısmının daha açılacağına yönelik açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşme Kıbrıs Cumhuriyeti'nin inisiyatifiyle gerçekleşti. Görüşmede Hristodulidis, kapalı Maraş ile ilgili durumun birden ağırlaşmasından ve bunun Kıbrıs'ta çözüm üzerindeki sonuçlarından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumları arasında doğrudan müzakereler yoluyla Kıbrıs'ta iki bölgeli iki toplumlu bir federasyonun kurulmasını öngören BM Güvenlik Konseyi kararlarının titizlikle uygulanmasına olan bağlılığını vurguladı.

Açıklamada, "Durumun istikrarsızlaştırılması ve Kıbrıs sorununa bilinen uluslararası hukuk çerçevesinde bir çözüm bulunmasının önünde ek engeller yaratacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiği kaydedildi" ifadeleri yer aldı.

Erdoğan ile Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar'ın dün Maraş ile ilgili açıklamalarının ardından Fransa, Yunanistan, ABD ve AB'den tepki geldi.

ABD, AB ve İsrail'den tepki

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken "provokasyon" diye nitelediği açıklamaları ve adımların geri alınması çağrısı yaptı.

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da bu sabah yaptığı açıklamada Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü, Maraş’ın bir kısmının açılması konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti’ne destek verdiğini ve konuyu Birleşmiş Milletler gündemine getireceklerini belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaparak Türkiye’nin adımını “en sert şekilde kınadığını” duyurdu.

BMGK’nin beş daimi üyesinden biri olan İngiltere de, konunun BMGK gündemine “acil olarak getirileceğini” ve “derin şekilde kaygı verici olduğunu” açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Bakan Yair Lapid'in, Hristodulides'e konuyla ilgili olarak ülkesinin desteğini doğrudan ilettiği belirtildi.

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, Maraş’ın yeniden açılmasının kabul edilemez olduğunu ve "derin bir kaygı duyulduğunu" söyledi.