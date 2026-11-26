Ankara'da Albert Genau bayisi olarak faaliyet gösterdiği belirtilen Site Kristal Cam Balkon bünyesinde çalışan Miktat Akdoğan, 6 Temmuz 2026 tarihinde Ankara Eryaman Gamador Parla şantiyesinde cam balkon montajı sırasında yüksekten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Yaklaşık 3,5 metre yükseklikten düşen Akdoğan'ın yaşadığı asıl sıkıntı, kazadan sonra başladı.

Hastaneden önce işyerine götürüldü, kıyafetleri değiştirildi

Kazanın ardından şantiyedeki işçiler, şirket müdürünü arayarak olaydan haberdar etti. Ailenin anlatımına göre müdürün gelmesinin ardından Akdoğan doğrudan hastaneye götürülmedi. Önce işyerine götürülen işçinin üzerindeki iş kıyafetleri çıkarılarak sivil kıyafetleri giydirildi. Akdoğan, yaklaşık yarım saat sonra hastaneye götürüldü.

Aile, bu süreçte işçinin hastanede verdiği ilk ifadede yaşananların iş kazası olduğunu açıkça anlatamadığını, patron tarafından bu yönde baskıya maruz kaldığını ileri sürdü.

Miktat Akdoğan’ın iş kazası geçirdiği platform.

Hastane kayıtlarında 4 metre yükseklikten düşme ve omur kırığı var

Tedavi sürecine ilişkin Etlik Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen epikriz raporunda, Akdoğan'ın dört metre yükseklikten düşmesiyle oluşan yaralanmaları anlatıldı. Raporda yapılan görüntülemelerde L2 kompresyon kırığı tespit edildiği belirtilirken, 11 Ağustos'ta hastaneye yatışının yapıldığı ve 13 Ağustos'ta omurga bölgesinde ameliyat işlemi uygulandığı ifade edildi.

Aile aynı zamanda iş kazası geçiren Akdoğan'ın tedavi masraflarını da kendi cebinden karşılamak zorunda kaldığını belirtti. Yaklaşık iki hafta evde dinlendikten sonra yeniden işe dönen Akdoğan, yalnızca üç gün çalışabildi. Omur kırığı bulunan işçinin yeniden cam taşımasının ve eski çalışma temposunu sürdürmesinin mümkün olmadığını anlatan aile, ağrıların devam etmesi üzerine yeniden hastaneye başvurduklarını aktardı.

Aile, sonraki değerlendirmelerde kırıkların devam ettiğinin ve enfeksiyon geliştiğinin kendilerine bildirildiğini de söyledi.

İşçinin sağlığı bozuldu, patronun çözümü işten atmak oldu

Akdoğan, işe dönüşünün ardından patron Fatih Sekmen tarafından işten atıldığını öğrendi. Ailenin aktardığına göre Sekmen, Akdoğan'a "emekli olana kadar sigorta primlerini yatıracağını, artık işe gelmesine gerek olmadığını" söyledi.

Ancak ailesinin anlattığına göre, bu sözlerin ardından Akdoğan'ın iki aylık ücreti bile yatırılmadı.

Ağır bir iş kazasının ardından ameliyat geçiren Akdoğan, bu kez de ücret ve sigorta hakları için mücadele etmek zorunda kaldı.

Miktat Akdoğan’ın kaza geçirdikten sonra kayda alınan görüntülerinden. İşçinin düştüğü yerden birkaç metre ileride ambalaj malzemesi üstünde beklediği anlar.

İş kazası bildirimi yapılmadı mı?

Ailenin en önemli iddialarından biri patronun SGK'ya iş kazası bildiriminde bulunmaması.

Akdoğan'ın ailesi, patron tarafından herhangi bir bildirim yapılmadığını, daha sonra kendilerinin hastaneye ve ilgili kurumlara başvurarak olayın iş kazası olarak kayda geçirilmesi için girişimde bulunduğunu kaydetti.

Oysa İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre patron, iş kazalarını kaydetmek, gerekli incelemeleri yapmak ve kazadan sonraki üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmekle yükümlü.

Ancak iddiaları ve işçinin yaşadığı mağduriyeti sormak üzere ulaştığımız firma yetkilileri yönelttiğimiz sorulara yanıt vermedi.

Patronların iş kazalarını gizlediği, işçinin sağlığını ve alın terini gasp ettiği bu düzende hakikatin üstü örtülmesin diye yazıyoruz. Emekçilerin kürsüsü olan bağımsız haberciliği büyütmek için sen de soL'a abone ol.

Kazaya tanık olan işçiler ve görüntüler var

Aileye göre, kazanın yaşandığı sırada şantiyede beş kişi var. soL'un ulaştığı bilgilere göre işçilerden biri, Akdoğan düşmeden kısa süre sonra olay yerini video kayda aldı.

Miktat Akdoğan'ın ailesi, şimdi Akdoğan'ın neden doğrudan hastaneye götürülmediğini, iş kıyafetlerinin neden değiştirildiğini, iş kazasının neden zamanında SGK'ya bildirilmediğini ve iki aylık ücretinin neden ödenmediğini soruyor.

Albert Genau yetkililerine de çağrıda bulunarak bayileri Site Kristal Cam Balkon'da yaşanan iş kazasından haberdar olup olmadıklarının açıklanmasını ve konuya ilişkin inceleme başlatılıp başlatılmayacağının bildirilmesini istiyor.

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın