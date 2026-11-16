Dardanel patronu işçiyi de sorunlarını da görmüyor: ‘Nikah yüzüğümü bozdurup faturaları ödedim’

Çanakkale'deki Dardanel fabrikasında çalışan işçiler, eylül ayından bu yana maaş alamıyor. Sözleşmeye göre maaşların en geç ayın 20'sinde ödenmesi gerekirken, işçiler 20 Kasım'da tam üç aydır maaş almamış olacak. Maaşlarının yanı sıra işten çıkış kodundan tazminata kadar yeni sorunlarla da karşı karşıya olan işçiler, hukuki yollara başvurmaya başladı.

Dardanel'de maaşların ödenmemesi yeni bir sorun değil. soL'un daha önce yaptığı haberlerde de ağustos maaşını eylülde alabildiklerini söyleyen işçiler, maaş gecikmesinin rutine dönüştüğünü, itiraz edenlerin işten atılmakla tehdit edildiğini ve çocuklarına kuru ekmek yedirip okula yolladıklarını anlatmıştı.

Fabrika geçmişte de benzer hak gasplarıyla gündeme gelmişti. 2020'de iş kazasında beli kırılan balık temizleme işçisi Arzu Kırmızıgöl, şikâyetçi olduğu için baskı görmüş ve tazminatsız işten çıkarılmıştı. Bunun ardından yaklaşık 200 işçi işbaşı yapmayarak fiili grev gerçekleştirmişti. Aynı yılın ağustos ayında pandemi koşullarında uygulanan "kapalı devre çalışma sistemi" nedeniyle TKP Çanakkale İl Örgütü, Dardanel hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Geçtiğimiz gün yaşananlar hakkında basın açıklaması yapan TKP Çanakkale İl Örgütü, sürecin takipçisi olduklarını ve Dardanel işçisinin haklı mücadelesinin arkasında oluğunu belirtmişti.

soL'a konuşan Dardanel işçisi, son tabloyu anlattı.

'Kenara koyduğumuz üç kuruşu bozdurup faturalarımızı ödüyoruz'

Aylardır maaş alamayan işçiler önce birikimlerini, ardından yakınlarının desteğini tüketmiş durumda. Kredi çekenler taksitlerini, hatta telefon faturası gibi küçük giderleri bile karşılayamıyor. soL'a konuşan işçi, kendi yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Biz bir yıl önce kredi çekmiştik. Şu anda telefon faturasını bile ödeyemeyecek durumdayız. Yaptığımız yatırımları birer birer bozduruyoruz. Aileden, arkadaştan yardım almak zorunda kalıyoruz. Kenara koyduğumuz iki üç kuruşumuzu bozdurup faturalarımızı ödüyoruz. Oradan buradan borç almaktan artık yüzümüz kızarıyor. Kendi ailemizden bile borç isteyemiyoruz. Çünkü eylül ayından beri maaş alınmıyor ve ne zaman alınacağına dair de bir açıklama yapılmıyor. Ben en son parmağımdaki nikah yüzüğünü bozdurdum, faturaları ödedim"

Mutfağın nasıl döndüğü sorusuna ise ailesinin ürettiği gıdalarla idare edebildiğini söyleyen işçi, herkesin bu kadar şanslı olmadığını, çevresinde ekmekle yetinmek zorunda kalanların bulunduğunu aktarıyor:

"Eşimin ailesi Çanakkale'nin köylülerinden. Çoğu zaman erzak ya da mutfak ihtiyaçlarımızı, yağımızı, salçamızı onlardan getiriyoruz, ben de o şekilde yemek yapabiliyorum. Onun dışında çocuğuna sadece ekmek yediren arkadaşlarımız var.

Fabrikada asgari ücretle çalışan çok sayıda işçi bulunduğuna dikkat çeken işçi, bunların bir bölümünün eşiyle birlikte aynı fabrikada çalıştığını, dolayısıyla bu ailelerin hiç gelir girmeyen bir eve katlanmak zorunda kaldığını vurguluyor:

"Fabrikada asgari ücretle çalışan çok insan var. Onların da eylülden beri maaş alamadığını düşününce durum daha çok ortaya çıkıyor. Dardanel'de birçok insan eşiyle birlikte çalışıyor, ikisi de orada. Böyle bakınca eylülden beri eve hiç gelir girmiyor."

'Eylülde rahatladık, kış hazırlığı yaptık, sonra maaşlar yatmadı'

İşçilerin durumu, eylül başında bir an için düzeliyor gibi görünmüştü. İşçiler arasında dolaşan duyumlara göre fabrikaya düzenli erzak gönderilmesi ve ödemelerin bir düzene oturtulması konusunda bir anlaşma yapılmıştı. Yönetim bu konuda bir açıklama yapmasa da işçiler rahatlamış, bazıları kış hazırlıklarını bu beklentiyle tamamlamıştı. soL'a konuşan işçi, o günleri ve ardından yaşanan hayal kırıklığını şöyle anlatıyor:

"Eylül ayı gelmeden önce sanırım bir yerle anlaşma sağlanmış. Düzenli olarak oraya erzak gönderilecekmiş ve para düzeni oturtulacakmış. Duyumlar işçilerden bu şekilde, yönetim tarafından bir açıklama yapılmadı. Herkes duyunca rahatladı, biz de rahatladık. Eylül maaşı da 10'unda, erken yattı. 'O ne güzel düzene girdi, artık daha rahatız' diye düşünüp insanlar eline geçen üç kuruş parayla alışverişini yaptı. Buna kimse karışamaz, kendi maaşı, kendi geliri. Ama mesela bizim için de öyle oldu. Biz eksiklerimizi aldık, kış hazırlığı yaptık. Sonra bir anda maaşlar yatmayınca insanlar daha çok afalladı."

Beklenen düzen gelmedi. Maaşlar yatmadığı gibi, işçilerin hakkı olan ikramiye de ödenmedi. İşçi, sözleşmede ödeme için belirlenen tarihe dikkat çekerek, 20 Kasım'da üç aylık gecikmenin tamamlanacağını hatırlatıyor:

"Sözleşmede en geç ayın 20'sinde ödeme yapılır diyor. 20 Kasım'a üç dört günkaldı. Üç ay olmuş olacak, bir de ikramiyesiyle beraber. Eylül'de ikramiye de vardı ama o da yatmadı zaten."

Patron Niyazi Önen'in yazılı bir açıklama yaptığını belirten işçiler, açıklamada ödemelerin ne zaman yapılacağına dair net bir tarih bulunmadığını söylüyor. Aralık ayında ödeme yapılacağı yönündeki beklentiye de inanmadığını belirten işçi, açıklamayı ve kendi hesabını şöyle aktarıyor:

"Niyazi Önen yazılı açıklama yaptı ama 'ben maaşları ödedim, kalanı da ödeniyor' tarzında bir açıklamaydı. 'Şu tarihte ödeme yapacağım' demedi. Herkes aralık gibi diyor ama bence aralıkta da yatıramayacak. Belki ödenen bir kısım var, belirli bir kısım ödenmedi diye böyle diyorlar ama sonuçta biz üç aydır neredeyse bir maaş almıyoruz."

'Haklı fesih nedeni var, ama şirket kayıtlarda normal istifa demiş'

Maaşlarını alamayan işçiler, iş sözleşmelerini haklı nedenle feshetmek için noterden ihtarname çekmeye başladı. Ancak işçiye göre süreç, beklenenden farklı işliyor. Şirketin avukatlarının çıkışların haklı fesih olarak değil, normal istifa olarak işlenmesini istediği öğrenilmiş. İşçi, ihtarname sürecini ve sonrasında yaşananları şöyle anlatıyor:

"Maaşlarımızı alamayınca bizler de ihtarname çektik. Maaşın ödenmemesi haklı fesih nedeni olduğu için istifa dilekçesi bile yazmadan doğrudan noter aracılığıyla ihtarname çektik. Ancak dün öğrendiğimize göre Dardanel'in avukatları normal istifa olarak girilmesini istemiş ve haklı fesih olmadığını söylemişler. Sigortadan çıkışı da normal istifada olduğu gibi 03 koduyla girildi. Normalde 25 olması gerekiyor ve asla değiştirmiyorlar."

İşçiler, durumu fabrika yönetimine doğrudan iletmek istediklerinde de muhatap bulamadı. İşçi, fabrika önünde yaşadıklarını ve alabildikleri yanıtı şöyle aktarıyor:

"Dün Dardanel'e gittiğimizde bizi içeri bile almadılar. İnsan kaynaklarıyla görüşmek istedik, güvenliğin haber verdiği telefonla iki dakika kadar konuştuk ama bize sadece avukatların söylediği söylendi."

Fabrikanın tutumu, resmi kurumlarda alınan yanıtlarla çelişiyor. İşçiye göre hem SGK'da hem de arabuluculukta ücretin ödenmemesinin haklı fesih nedeni olduğu söylendi. Şirket avukatlarının ise bunu kabul etmediği belirtiliyor. Süreçte bir sonraki adım arabuluculuk görüşmeleri ve işçi bu aşamadan çok umutlu değil.

İşçiler, SGK'ya yaptıkları ziyarette de başka işçilerin de benzer başvurular geldiklerini söylüyor. Görevlilerin bu konuda açık konuşmak istemediğini belirten işçi, yaşadıklarını şöyle aktarıyor:

"SGK'ya da gittik. Resmi açıklama yok tabii ama oraya başvuran insanlar var dediler. Siz de mi Dardanel'den geldiğiniz diyen memurlar vardı. Yani insanlar çaresizce oradan oradaya gidip geliyorlar. Hem maaşlarımızı alamıyoruz hem de resmi kurumlarda bir dayanak göremiyoruz."

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'Zeytin toplamaya gidiyorlar, evlerini boşaltıyorlar'

Sorunun fabrikada toplamda kaç işçiyi etkilediği kesin olarak bilinmiyor. Ancak işçiler, çevresinde yaşadıklarına bakarak yaygın bir durumdan söz ediyor. Hukuki yolları el yordamıyla buduklarını ifade eden işçiler yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor.

"Bizim bildiğimiz bir kişiye arabulucuyla görüşme için tarih verildi. Ama bizim ihtarname çektiğimizi öğrenen birçok Dardanel işçisi hatta tanımadığız işçiler bile numaramı alıp nasıl bir yol izlediğimizi sordu. 'Dilekçeye ne yazmamız gerekiyor' falan diye soran çok oldu."

Maaş alamayan işçiler, geçimlerini sürdürebilmek için fabrika dışında iş arayışına da girmiş durumda. Maaş alamayan işçiler izin alarak zeytin toplamaya gidiyor ve kira ile faturalarını ödeyebilmek için gündelik işlerde çalışıyor.

'Dardanel adını duyan ev sahibi kiralık ve vermiyor'

Kış bastırırken işçilerin yükü daha da ağırlaşıyor. Yılbaşında gelecek zamların yanı sıra doğalgazın açılmasıyla birlikte ilk faturaların da kapıya dayanacağını belirten işçişer, hâlihazırda maaş alamayan ailelerin bu yükün altından kalkmakta zorlanacağını söylüyor:

"Yılbaşı geliyor, her şey zamlanacak. Doğalgaz da açıldı, ilk fatura yakında gelecek. Bu zamana kadar doğalgaz faturası olmadığı için biraz rahattık. Şimdi en az 5 bin lira daha bir fatura eklenecek. İnsanlar daha zor durumda kalacak."

İşçiyi bir de ev bulma meselesi endişelendiriyor. İşçilerin aktardığı bilgilere göre birçok ev sahibi Dardanel adını duyunca ev kiralamaktan vazgeçiyor. Zira Dardanel patronunun düzenli maaş ödememesi kentin bir gerçeği haline gelmiş durumda:

"Kirasını ödemeyemeyen işçiler evden çıkmak zorunda kalıyor. Çıkanlara ise ev sahipleri ev vermiyor. Dardanel adını duyan ev sahibi kiralık ev vermekten kaçıyor. Altı ay ödenmeyen örnekler yaşandı geçmişte."

Arabuluculuktan sonuç alamamaları hâlinde sürecin mahkemeye taşınması bekleniyor. Yine de işçiler, yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmak istediğini, artık sessiz kalmak istemediklerini belirterek sözlerini şöyle tamamlıyor:

"Arabuluculukta anlaşamazsak büyük ihtimalle mahkeme süreci başlayacak. Mahkemeyi istemiyoruz açıkçası ama artık sessiz de kalmak istemiyoruz."

Hakları gasp edilen, maaşları ödenmeyen, baskıyla ve tehditle susturulmaya çalışılan Dardanel işçilerinin yanındayız! Dardanel patronlarını uyarıyoruz. İşçilerin ücretlerini derhal ödeyin. İtiraz eden, örgütlenen işçileri, işten çıkarmakla tehdit etmekten vazgeçin! https://t.co/Ggc5dfxgIG — TKP Çanakkale (@TKPCANAKKALE) November 14, 2026

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