Kavcıoğlu’nun istifası sonrası AKP’li Sayan’dan ‘büyük depremi bekleyin’ çıkışı

Fon soygununa ilişkin AKP içinde süren kavgada bugün BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun istifasının ardından, AKP’li Savcı Sayan’dan “büyük depremi bekleyin” paylaşımı geldi.

AKP’li Sayan, Kavcıoğlu’na ilişkin çarpıcı suçlamalarda bulunmuştu.

Sayan istifa sonrası yaptığı paylaşımda ise tamamı büyük harflerle olmak üzere "Bu bir istifa değil, hesap verme sürecinin başlangıcıdır. Büyük depremi bekleyin” diye yazdı.

Sayan paylaşımında şunları kaydetti:

Sayın Şahap Kavcıoğlu,

‘İstifa ettim.’ diyor. Hayır,

Bu bir istifa değil, görevden alınmadır. İnanıyorum ki bunun devamı da gelecek. Milletin ve devletin parasına el uzatanlar, makamlarını şahsi çıkarlarına alet edenler bilsin ki Sayın Cumhurbaşkanımız affetmez. Bu mücadelede ortaya koyduğu kararlı irade için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.”

Sayan paylaşımının devamında büyük harflerle yazarak şu ifadelere yer verdi:

Susmadık, susmayacağız. Koltuklarını ihanete, yolsuzluğa ve çıkar şebekelerine kalkan yapan bürokrat ve siyasilere sorularımız devam edecek. Sayın cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanındayız. Sayın cumhurbaşkanımızı darbecilere, ihanetçilere, siyasi mühendislik yapan iç ve dış güçlere yedirmeyeceğiz."

AKP'li Sayan'ın daha önce sosyal medyadan yönelttiği sorulara Kavcıoğlu cephesinden BDDK'dan yapılan açıklamayla karşılık verilmişti. Açıklamada iddiaların tamamın asılsız olduğu öne sürülerek isim verilmeden Savcı Sayan hakkında hukuki adımlar atılacağı ifade edilirken, iddialara dair somut yanıtlar verilmemişti.

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