Karayolları üç taşınmazı satışa çıkardı: Toplam bedel 106 milyon lirayı aşıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul’daki üç taşınmazın satışına ilişkin ihale ilanı yayımladı.

İlana göre Üsküdar’ın Altunizade Mahallesi, Tuzla’nın Merkez Mahallesi ve Ümraniye’nin Çakmak Mahallesi’nde bulunan taşınmazlar kapalı teklif usulüyle satışa çıkarılacak.

Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında en yüksek tahmini bedel Üsküdar’daki gayrimenkul için belirlendi. Altunizade Mahallesi’nde bulunan 209,48 metrekarelik taşınmaz için 75 milyon 412 bin 800 lira tahmini bedel, 2 milyon 262 bin 384 lira geçici teminat öngörüldü.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

Tuzla Merkez Mahallesi’ndeki 3 bin 235,73 metrekarelik taşınmazın tahmini bedeli 21 milyon 438 bin 700 lira, geçici teminatı ise 643 bin 161 lira olarak açıklandı.

Ümraniye Çakmak Mahallesi’ndeki 685,42 metrekarelik taşınmaz içinse 9 milyon 762 bin 240 lira tahmini bedel ve 292 bin 867 lira 20 kuruş geçici teminat belirlendi.

Böylece Karayolları’nın satışa çıkardığı üç taşınmaz için belirlenen toplam tahmini bedel 106 milyon 613 bin 740 liraya ulaştı.

İhalelerin 30 Eylül’de Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu’nda gerçekleştirileceği belirtildi.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.