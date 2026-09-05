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TKP'den köprü ve otoyol yağmasına tepki: 'Düpedüz hortumculuktur, peşkeş çekilen yerler devletleştirilmelidir'

Köprü ve otoyolların 30 yıllığına özelleştirilmesi kararına TKP'den sert tepki geldi. Yıllık 600 milyon dolar kâr getiren stratejik hatların bir avuç patrona peşkeş çekildiğini vurgulayan TKP, kararı "düpedüz hortumculuk" olarak nitelendirdi. Açıklamada, bugüne dek satılan tüm fabrikaların, limanların, madenlerin, telekomünikasyon altyapısının ve otoyolların derhal devletleştirilmesi çağrısı yapıldı.

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Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 05.09.2026 , 11:18

Köprü ve otoyolların özelleştirilmesinin ardından Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Erdoğan imzalı yağma kararına tepki geldi.

"Telekom’dan TÜPRAŞ’a, fabrikalardan limanlara kadar halkımıza ait ne varsa haraç mezat elden çıkaran AKP’nin, adına özelleştirme dediği soygun sicili kabarmaya devam ediyor" denilen TKP'nin açıklamasında, atılan adım "hortumculuk" olarak nitelendirildi.

Ulaşım hatlarının maliyetinin işçi sınıfının ve emekçilerin cebinden ödendiği hatırlatılırken, söz konusu alanların kâr getirdiği ve "stratejik" yerler olduğu vurgulandı. 

"Yolları sermayeye devretmek, iktidarın kendi yarattığı ekonomik enkazın faturasını yine halka ödetmesi anlamına gelmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Bugüne dek peşkeş çekilen tüm stratejik enerji üretim ve dağıtım ağlarının, telekomünikasyon altyapısının, madenlerin, limanların, fabrikaların ve otoyolların derhal devletleştirilmesi çağrısı yapıldı.

'Köprüler ve otoyollar halkındır!'

TKP'nin X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Köprüler ve Otoyollar Halkındır!

Telekom’dan TÜPRAŞ’a, fabrikalardan limanlara kadar halkımıza ait ne varsa haraç mezat elden çıkaran AKP’nin, adına özelleştirme dediği soygun sicili kabarmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı kararıyla, daha önce de satılmak istenen ancak sonuçlandırılamayan otoyol ve köprüler, yanlarına yenileri eklenerek tekrar satışa çıkarıldı.

Alınan son kararla 2 Boğaz Köprüsü, 8 otoyol ve 2 çevre otoyolunun 30 yıllığına özelleştirme kapsamına alınması Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu düpedüz hortumculuktur! 

AKP iktidarı yıllık 600 milyon dolar kâr getiren bu hatları, hortumla bir avuç sermayedarın cebine bağlamaya karar vermiştir. Üstelik devralan şirketlerin geçiş ücretlerine dilediği gibi zam yapıp kârlarını daha da katlayacağı açıktır.

Maliyeti işçi sınıfının ve emekçilerin cebinden ödenmiş bu stratejik yolları sermayeye devretmek, iktidarın kendi yarattığı ekonomik enkazın faturasını yine halka ödetmesi anlamına gelmektedir.

Stratejik altyapı tesisleri, köprüler ve otoyollar halkımızındır. 

Bugüne dek peşkeş çekilen tüm stratejik enerji üretim ve dağıtım ağları, telekomünikasyon altyapısı, madenler, limanlar, fabrikalar ve otoyollar derhal devletleştirilmelidir!"

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