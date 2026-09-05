Yıllardır hedeflenen yağma başladı: Ülkenin en stratejik ulaşım ağı satışa çıkarıldı!

Yıllardır gözü Boğaz köprülerinde ve otoyollarda olan iktidar en sonunda adım attı.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla çok sayıda otoyol ve çevreyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü) ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için özelleştirme kararı alındı.

AKP iktidar olduğundan bu yana ama özellikle de 2010 ve 2012'de denemeler yapsa da, tepkiler üzerine bu adımı atmaktan vazgeçmişti. Ülkenin en stratejik ulaşım noktalarından olan iki köprünün özellleştirilmesine yönelik haberler 2025 yılının sonundan beri yeniden gündem olmuştu.

2026 Şubat ayında da Bloomberg'ün haberiyle Boğaz köprülerinin özelleştirilmesine aracılık etmesi için Londra merkezli uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young'a Türkiye tarafından yetki verildiğini öğrenmiştik.

Bugün yayımlanan kararda yalnızca köprüler değil, ülkenin ana ulaşım ağı damarı olan önemli bölgelerinin otoyolları da var.

Listede nereler var?

Karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan Niğde-Pozantı Otoyolu, Gaziantep Çevre Otoyolu ve Bursa Çevre Otoyolu (Çağlayan Kavşağı - Yenişehir Kavşağı arası) ile bu hatların bağlantı yolları özelleştirme kapsam ve programına dahil edildi.

Özelleştirme paketi yalnızca yolları değil, bu güzergahlardaki bakım-işletme tesislerini, hizmet tesislerini, ücret toplama merkezlerini ve yük aktarma noktaları gibi tüm mal ve hizmet üretim birimlerini de kapsıyor.

Ancak Resmi Gazete'de yayımlanan ikinci maddede şöyle deniyor:

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 24/2/2003 tarihli ve 2003/4 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsamına, 15/10/2010 tarihli ve 2010/88 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan otoyollar ve köprülerin, ... özelleştirilmesine karar verilmiştir.

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun "15/10/2010 tarihli" kararına göre ise çok sayıda otoyol yanında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de bulunuyor.

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Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da karara dikkat çekerek bir paylaşım yaptı. Yavuzyılmaz paylaşımında kapsam içerisindeki yerleri şöyle saydı:

Köprüler:

1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

2. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Otoyollar:

1. KGM Avrupa Otoyolu

2. KGM Anadolu Otoyolu

3. İzmir-Aydın Otoyolu

4. İzmir-Çeşme Otoyolu

5. Niğde-Mersin-Adana (Batı) Otoyolu

6. Adana (Doğu)-Gaziantep (Batı) Otoyolu

7. Gaziantep (Doğu)-Şanlıurfa Otoyolu

8. Toprakkale-İskenderun Otoyolu

Çevre Otoyolları:

1. Bursa Çevre Otoyolu

(Çağlayan kavşağı-Yenişehir kavşağı)

2. Gaziantep Çevre Otoyolu

Yavuzyılmaz, "Maliyeti yıllar önce vatandaşın vergileriyle ödenmiş ve devletin yüksek kârla işlettiği bu köprüleri, otoyolları ve çevre otoyollarını özelleştirmek vatandaşa ihanettir. Bu yolları özelleştirmeyle işletecek olan şirketler 30 yıl boyunca araç geçiş ücretlerine zam üstüne zam yapacaklar. Bunun adı Türkiye’nin geleceğini satmaktır! Derhal bu özelleştirme kararından vazgeçin!" ifadelerini kullandı.

Devletin ücretli işlettiği 2 köprü ve 8 otoyolun 2025 yılı toplam kârının 600 milyon dolar, 30 yıllık toplam kârının 18 milyar dolar olduğunu belirtti.



5 yıl içinde tamamlanacak, toplam süre 30 yıl

Karar kapsamında işletme hakkının verilmesi, kiralama, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya gelir ortaklığı modelleri uygulanacak.

Sözleşme süreleri 30 yıl olarak belirlenirken, tüm özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2031 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor.

Bakımı da Karayolları Genel Müdürlüğü yapacak!

Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar söz konusu otoyol, köprü ve tesislerin her türlü bakım, onarım ve işletim sorumluluğu Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yürütülmeye devam edecek.

Özelleştirme sonrasında ise tesisi devralan özel işleticilerin bakım, onarım ve işletim standartları yine KGM tarafından belirlenecek ve denetimleri kurum tarafından gerçekleştirilecek.

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