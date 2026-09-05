Bakanlık köprü ve otoyolların özelleştirilmesini böyle savundu: 'Mülkiyet devlette kalacak'

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Karayolları Genel Müdürlüğü’nün kontrolünde bulunan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile otoyol ve çevre otoyollarının 30 yıllığına özelleştirilmesine yönelik Resmi Gazete kararına ilişkin açıklama yaptı.

Tepkiler üzerine yapılan pişkin açıklamada özelleştirme kapsam ve programının otoyol ile köprülere yönelik teknik, hukuki ve mali hazırlık çalışmalarının "mevzuata uygun ve şeffaf biçimde sürdürüldüğü" öne sürüldü.

"Satış yapılmıyor" denildi. 30 yıllık peşkeş, "Mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilecek" diye açıklandı.

Açıklamada şöyle denildi:

Yürütülen bu rutin hazırlık çalışmaları kamu varlıklarının satışını değil, mülkiyetin devlette kalması kaydıyla işletme hakkının belirli bir süre için devredilmesini esas alan bir modelin değerlendirilmesine yöneliktir. Bu modelde öncelik gelir elde etmek değil, otoyollarda hizmet kalitesini yükseltmek, bakım ve yatırımları hızlandırmak ve işletme verimliliğini artırmaktır.

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'Hesaplamalar kamuoyunu yanıltıyor'

Kamuoyunda otoyolların yıllık 600 milyon dolar kâr ettiği ve 30 yıllık toplam kârın 18 milyar dolara ulaştığı yönündeki değerlendirmelerin "eksik ve yanıltıcı olduğu", 600 milyon doların kâr değil gelir olduğu söylendi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu tutarın yaklaşık 300 milyon doları bakım ve onarım giderlerine ayrılmaktadır. Ayrıca önemli tutarda yatırım ve yenileme harcamaları ile personel ve işletme giderleri bulunmaktadır. Tüm bu maliyetler göz ardı edilerek yapılan hesaplamalar, otoyolların gerçek ekonomik değerini yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaktadır. Bu nedenle 600 milyon doların doğrudan 30 yıl ile çarpılarak '30 yıllık kâr' veya 'kamu zararı' hesabı yapılması teknik ve mali açıdan geçerli değildir. Altyapı değerlemelerinde trafik projeksiyonları, bakım ve yenileme yatırımları, işletme ve personel giderleri, finansman maliyetleri ve riskler birlikte dikkate alınır.

Belirtildiği üzere, yürütülen çalışmaların temel amacı, hizmet kalitesini artırmak, bakım ve yatırımları hızlandırmak, işletme verimliliğini yükseltmek ve sürdürülebilir bir altyapı yönetimi oluşturmaktır. Ücretsiz otoyolların ücretli hale getirilmesi, geçiş ücretlerine ilişkin ilave bir artış kararı ve çalışanların mevcut haklarını kaybetmesine yol açacak herhangi bir karar bulunmamaktadır. 5 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı özelleştirme ihalesine çıkılmasını ifade etmeyip, yapılacak işlemler konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığını yetkilendirmektedir. Sürecin tüm aşamaları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde, şeffaflık, rekabet ve hesap verebilirlik ilkeleri esas alınarak yürütülmektedir."

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