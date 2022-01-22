Kar esaretinin ardından: 'Bir emekçinin hayatı bu kadar önemsiz ve ucuz mu?'

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüzlerce kişi, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı kısmı başta olmak üzere bölgedeki yollarda mahsur kalmıştı.

17-18 saat otoyollarda mahsur kalan yurttaşlar soğukta aç ve susuz beklemiş, belediye ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün daha önce önlem almamasına tepki göstermişti.

Saatler süren elektrik ve su kesintileri nedeniyle kent merkezinde yaşayanlar da ısınma sorunuyla karşı karşıya kalmıştı.

Yolda kalanlar arasında bebeğini ısıtmak için soğuktan arabasının koltuğunu yakanlar bile olurken, AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, "Yalan haberlere itibar etmesinler" açıklaması yapmıştı.

Hayatın durma noktasına geldiği Gaziantep için tekrar kar yağışı uyarısı yapılırken bölgede yaşayanlar geçtiğimiz günlerde yaşadıklarını anlatarak benzer olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

'Kar yağışında işçiler gelemeyince bizi çalıştırdılar, yemekhanede aç kaldık'

Gaziantep'te yaşayan yurttaşlar geçtiğimiz günlerde maruz kaldıkları sıkıntıları soL'a anlattı:

"Sanko Holding İşçisi: Sanko Holding'de çalışıyorum. 18 Ocak'ta yoğun kar yağışı altında 15.00-23.00 vardiyasında çalışmak üzere işyerine servisle gittim. Kar yağışının çok şiddetli olacağı günler öncesinde belirtilmesine rağmen gün içerisinde idari bölüm çalışanları evlerine erken gönderildi ve üretim yapan vardiya çalışanları çalışmaya devam ettirildi. Gece 23.00-07.00 vardiyasında çalışanlar kar yağışı nedeniyle gelemedikleri için sabaha kadar çalışmamız söylendi. Gece yemeğinde ekmek olmadığı için çoğumuz aç kaldık ve ekmek sabaha karşı 05.00 gibi geldi.

'Üretim elemanları kaderine terk edildi, kar fırtınasında evlerine 20 km yol yürüyenler oldu'

07.00'de işi bıraktığımızda saatlerce dışarıda soğuk havada servis bekledik ve Çarşamba günü idari personellere tatil verilirken vardiya çalışanları yine işyerlerine getirildi ve en az 16 saat çalıştırılmak zorunda bırakıldı. İdari personel ve işletme müdürleri evlerinde karın tadını çıkarırken üretim elemanları kaderine terk edildi ve kar yağışında yolculuk yapmaya mecbur bırakılarak hayatları riske edildi. Ne belediye ne iş verenler hiçbir şekilde emekçilerin nasıl gidip geleceğini düşünmedi. Çoğu işletmedeki arkadaşlar 24 saat çalışıp o kar fırtınasında evlerine 20 km yol yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Bir emekçinin hayatı bu kadar önemsiz ve ucuz mu? Bir patronun kazancından bir günlük kazancından daha mı değersiz?"

'Tuzlama yapmadığı halde araçları yollarda ilerletiyorlar'

Mahalle Sakini: "Şehitkamil Alparslan Mahallesi'nde oturuyorum bulunduğum bölgede nüfus yoğunluğu fazla olmadığından dolayı hiçbir belediye çalışması yapılmadı. Ablam ağabeyim iş dönüşü yolda kaldı. Kurtarmaya gittiğimizde biz de aynı şekilde mahsur kaldık ve bir eve sığınmak zorundaydık. İki gün sonra gelen belediyeye ait tuzlama aracının ise sadece ilerlediğini ama tuzlama yapmadığını gördük. Uyardığımızda ise tuzun buraya yetişmediğini söylediler. Belediye hizmeti adına hiçbir fayda alamadık. Sadece insanların gözünü boyamak için tuzlama yapmadığı halde araçları yollarda ilerletiyorlar. AKP hükümetinin yıllardır insanları kandırdığı yetmezmiş gibi belediyecilik alanında hizmet veriyoruz diye insanları kandırmasına göz yummayacağız. AKP hükümetini istifaya çağırıyoruz."

'Köyde su tükenince karı eritip ihtiyacımızı gidermeye çalıştık'

Köy Öğretmeni: "Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı bir köyde öğretmenlik yapıyorum ve orada yaşıyorum. Hava koşulları nedeniyle birkaç gündür yollarımız kapandı. Araçlarımız yolda kaldı. Elektrik ve sularımız kesildi. Öğretmen arkadaşlarım ve bütün köylüler burada mahsur kaldık. Bu birkaç gün çok zor şartlarda ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalıştık. Elektrik olmadığı için karanlıkta oturduk. Sularımız tükenince karı ateşte eritip su ihtiyacımızı gidermeye çalıştık. Çok zor şartlardaydık çocuklara durumu anlatmakta zorlandık.

'Babaannem felç geçirdi, ambulans gelemeyiz dedi'

Babaannem rahatsızlandı ve felç geçirdi. Ambulans veya diğer ekipleri aradığımızda biz bu şartlar altında gelemeyiz kendi imkanınız ile hastaneye getirin yoksa beklemekten başka çareniz yok dediler. Belediye ve diğer kurumları yolları açmaları için aradığımızda bizim yapabileceğimiz bir şey yok başınızın çaresine bakın dendi. Kendi imkanlarımızla ilçe merkezindeki bir sağlık kurumuna zor bela götürdük hastamızı. Ancak hastamızı getirmek için geç kaldığımızı ve bu durumda erken müdahale yapılmadığı için kalıcı hasar bırakabileceğini söylediler. Hepimiz mağdur olduk. Peki hayattaki en önemli şey bir insanın yaşama hakkı ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve AKP hükümeti bu yaşama hakkımızı elimizden alıyor. İnsanları çaresizlik içinde bırakıyor. Bu süreçte tekrar gördük ki kendi halkı için bile kılını kıpırdatmıyor ve kıpırdatmayacak. O yüzden bir kez daha AKP hükümeti istifa etmelidir diyoruz."

'Elektrikli cihazdan destek alan 75 yaşındaki komşum hayatta kalmaya çalıştı'

Mahalle Sakini: "Gaziantep'in Binevler Mahallesi'nde ailemle yaşıyorum. Olumsuz hava koşulları nedeniyle giden elektrikler 12 saat boyunca gelmedi. Üstelik Toroslarla iletişime geçtiğimizde bize belirttikleri saatten çok daha geç geldi. Halka yalan söylemekle kalmayıp dolandıran Toroslar yine bizleri şaşırtmadı. Elektrik olmadığı için ısınamayan evdeki hastamın durumu daha da kötüye gitti.

Aynı binada kalan, sağlığı için gün içinde belirli saatlerde elektrikli cihazdan destek alarak hayatta kalmaya çalışan 75 yaşındaki komşum da binbir zorluk içinde mücadele etmek zorunda kaldı.

'Patronlar yıllık izinden keseceğiz dedi'

Zorunlu olarak işe gidemeyen fabrika çalışanı abim ve diğer beyaz yakalardan gelmedikleri günü 'yıllık izinden keseceğiz' diyen utanmaz patronlar da ayrı bir mesele. Bunlar sadece bir apartmandan. Yolda kalan, gecenin yarısı evine varmalarına rağmen 'yarın bir yolunu bulun ve işe gelin' cümlelerine maruz kalan emekçiler ve daha nice olumsuz olaylar."

'Hamile eşini hastaneye yürüyerek götüren oldu'

Mahalle Sakini: Sarıgüllük Mahallesi'nde ciddi elektrik sorunu var. Kar yağdığı günden bu yana sadece dün elektrik geldi. Günlük işlerimiz aksarken, soğuk evlerde oturmak zorunda kaldık. Hamile eşini hastaneye götürmeye çalışan bir kişi 'Ulaşım durmuş durumda,otobüsler çalışmıyor, taksi de yok yürüdük. Birazdan da tekrar yürüyerek eve döneceğiz' dedi. Mahalle muhtarlığı ise mahalle sakinlerine elektrik kesintileri ile ilgili bu mesajı yolladı: 'Saygıdeğer mahalle sakinlerimiz mahallemizin bazı sokaklarında elektrik kesintisi olmuştur. TEDAŞ’la görüşülmüştür, hırsızlar elektirik kablosunu çalmışlar. Çalışmalar devam etmektedir. Hasar çok fazla, enerjinin ne zaman verileceği belli değil.'"

'Sınavlar ertelendi, zor şartlar altında kaldık'

Üniversite öğrencisi: "Gaziantep'in Nizip ilçesinde üniversite öğrencisiyim ve orada yaşıyorum. Hava koşulları nedeniyle yollar tıkandı, ulaşım araçlarının sefer sayıları düşürüldü. Gireceğim bir sınav sebebiyle Nizip'te 3 gün daha fazla kalacaktım. Fakat hava koşulları nedeniyle sınavlar ilk önce bir hafta ileriye daha sonra ise bit ay ileriye ertelendi. Bense burada yollar açılıncaya kadar beklemek zorunda kaldım. Nizip-Antep arası yolların çok tıkanık ve kapalı olduğu söylendi. Kar yağışının başladığı gün sabahtan ilçe genelinde doğalgaz kesintisi oldu ve 2 gün bu şekilde devam etti. Çok zor şartlar altındaydık. Havanın bu kadar soğuk olduğu zamanlarda bizler ısınamıyorduk. Biz gençler bu kadar zorlanırken, hasta olan insanlar, çocuklu olan aileler neler yapmıştır bilmiyorum."

'Okulları tatil edenler, neden kar temizlemek için hazırlık yapmadı?'

Mahalle Sakini: "Düztepe Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Kar yağışı bizi de olumsuz etkiledi. 3 gündür işe gidemiyorum. Otobüs saatleri ve seferleri belli değil. Çöpler 3 gündür alınmıyor her yer çöp içinde. Oturduğumuz sokağa ya da caddeye hiçbir kar temizleme aracı gelmedi. Ne bir görevli ne de bir araç yok. Komşular damlarındaki karları temizleyip sokağa atınca her yerde kar yığınları oluştu. Karın yağacağını bilip okulları tatil edenler, vali, neden kar temizlemek için hazırlık yapmadı? Tanıdım birçok insan işten gelmek için saatlerce yolda mahsur kaldı ve sonunda yürüyerek eve geldiler. AK Parti yine sınıfta kaldı."

'24 saatten fazla hiç uyumadan, dinlenmeden çalıştık'

İşçi: Yoğun kar yağışından birkaç gün önceden haber verilmesine rağmen belediyelerin hiçbir önlem almaması ve üstüne pişkince bu kaostan yine reklam çıkarması ancak AKP belediyelerine yakışır hareketti. Kar yağışı daha başlarken kendini belli etti, servisimiz ve diğer araçlar yolları bayağı zor gidiyordu. Yollarda ne belediye aracı vardı ne de reklamını yaptıkları diğer önlemler alınmıştı. Buna rağmen fabrikaya ulaştık ve çalıştık. Yağışın şiddeti artıyor ve biz günü aşacak şekilde mesai yapacağımızı hissediyorduk. Çok sürmeden servislerin yolda kaldığı ve tüm şehirde hayatın felç olduğu haberini aldık. Ne biz çıkabiliyorduk ne de diğer işçiler fabrikaya ulaşabiliyordu. Bu durum yüzlerce fabrikada aynıydı fakat üretim sürüyordu. Kendi çalışma saatimizi aştık ve artık mesaiye başladık, müdürler arayıp üretimin devam edeceğini ve dinlenerek çalışabileceğimizi söylediler fakat bu mümkün değil tabii. Bazı işçiler tepki gösterince 'yeriniz sıcak daha ne olsun' gibi cevaplarla karşılaşıldı. 24 saati aşkın bir şekilde hiç uyumadan dinlenmeden çalıştık. Kar şiddetini artırıyor ve belediyelerin söylediğinin aksine hiçbir çalışma yapılmıyordu. Üretimin durmasını beklerken 3 servis çıkmış, gelebilecek işçileri toplamış ve saatler sonra fabrikaya ulaşmışlardı. Bir servisin içine yaklaşık 50 kişi sıkışarak yolculuk etmek zorunda kaldık.Yolculuktan ziyade fabrikada yemek sorunu da cabası. Uzun lafın kısası, olan biz işçilere oldu, patronun kârına zeval gelmedi.

Bazı mahallelerde hâlâ çöpler alınamadı

Batıkent, Binevler, Yeditepe, Düztepe Mahallerinde hâlâ çöpler alınabilmiş değil. Mahalle sakinleri sokakların kötü koktuğunu belirtti.