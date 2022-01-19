Yollar kardan kapandı, yüzlerce kişi mahsur kaldı: 'Bakanlık yetkilileri müdahale etsin'

Gaziantep'te dün öğlen saatlerinde etkisini arttıran ve gece boyu devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan yollar hâlâ açılabilmiş değil.
Kent merkezinde minibüs ve tramvayların da aralarında bulunduğu binlerce araç yollarda kalırken otobandaysa tırlar, yolcu otobüsleri, ticari araçlar saatlerdir hareket edemiyor.
Sabah saatlerinde toplu ulaşım sağlanamayınca yurttaşlar işe yürüyerek gitti
'Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri müdahale etmeli'
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, kar yağışı nedeniyle Gaziantep'te yolda kalan yurttaşların çektiği görüntüleri paylaşarak, "Anadolu Otoyolu Yeniçağa mevki ulaşıma kapalı. Kilometrelerce kuyruk oluşmuş durumda. Vatandaşlarımız yardım bekliyor. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri müdahale etmeli" dedi.
Anadolu Otoyolu Yeniçağa mevki ulaşıma kapalı. Kilometrelerce kuyruk oluşmuş durumda. Vatandaşlarımız yardım bekliyor. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri müdahale etmeli. pic.twitter.com/MA9JzVv1iP— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) January 19, 2022
Anadolu Otoyolu Yeniçağa mevki dün gece 12.00'den bu yana ulaşıma kapalı. Araçlarda yakıt ve yiyecek sıkıntısı var. Vatandaşlarımız zor durumlarda. Karayolu ve Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri acilen müdahale etmeli. pic.twitter.com/wnWx1VFpga— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) January 19, 2022