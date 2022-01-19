Yollar kardan kapandı, yüzlerce kişi mahsur kaldı: 'Bakanlık yetkilileri müdahale etsin'

Anadolu Otoyolu Yeniçağa mevki dün gece 12.00'den bu yana ulaşıma kapalı. Araçlarda yakıt ve yiyecek sıkıntısı var. Vatandaşlarımız zor durumlarda. Karayolu ve Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri acilen müdahale etmeli. pic.twitter.com/wnWx1VFpga