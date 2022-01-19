Yollar kardan kapandı, yüzlerce kişi mahsur kaldı: 'Bakanlık yetkilileri müdahale etsin'

Gaziantep'te devam eden kar yağışı nedeniyle yurttaşlar dün akşam saatlerinden bu yana otobanda mahsur kaldı. Kent merkezindeyse toplu ulaşım sağlanamayınca bazı yurttaşlar sabah işe yürüyerek gitti.

Haber Merkezi

Gaziantep'te dün öğlen saatlerinde etkisini arttıran ve gece boyu devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan yollar hâlâ açılabilmiş değil.

Kent merkezinde minibüs ve tramvayların da aralarında bulunduğu binlerce araç yollarda kalırken otobandaysa tırlar, yolcu otobüsleri, ticari araçlar saatlerdir hareket edemiyor.

Sabah saatlerinde toplu ulaşım sağlanamayınca yurttaşlar işe yürüyerek gitti

'Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri müdahale etmeli'

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, kar yağışı nedeniyle Gaziantep'te yolda kalan yurttaşların çektiği görüntüleri paylaşarak, "Anadolu Otoyolu Yeniçağa mevki ulaşıma kapalı. Kilometrelerce kuyruk oluşmuş durumda. Vatandaşlarımız yardım bekliyor. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri müdahale etmeli" dedi.

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