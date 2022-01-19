Gaziantep'te kar etkili oluyor: Yurttaşlar önlem alınmamasına tepki gösterdi

Gaziantep'te dün öğlen saatlerinde etkisini arttıran ve kesintisiz devam eden kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Kentte akşam saatlerinde mesai bitimiyle yollar tamamen kilitlendi. Yolları kapatan kar nedeniyle yolcu otobüsleri, minibüsleri ve tramvayların da aralarında bulunduğu binlerce araç yollarda kaldı.

İHA'nın haberine göre araçlarda bulunan on binlerce kişi çok kısa mesafelere bile araçlarla yaptıkları saatler süren yolculuğun ardından yine saatlerce yol yürüyerek ulaşabildi. Yollarda kayan araçlar nedeniyle uzun süreli trafik oluşan kentte, normalde yaklaşık 10 dakika süren yolculuklar bile 4-5 saat sürdü.

Kentte karla kaplı yolların açılması için zaman zaman TOMA'lar da kullanıldı.

Gaziantep'te yoğun kar yağışının etkili olacağı bilinmesine rağmen AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin önlem almaması tepkilere yol açtı. Gazikültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarından M. Hakan Tanrıöver saatlerce yollarda olup, herhangi bir çalışma yapılmamasına sosyal medyadan tepki gösterenleri ''bahane üretmekle'' suçladı. Gelen tepkilerin ardından paylaşımını silen AKP'li Tanrıöver, kendisine tepkiler göstermeye devam eden yurttaşları da engelledi.

33 köy yolu ulaşıma kapalı

AFAD da olumsuz hava koşulları nedeniyle açıklama yaptı. Kentte toplam 33 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtilen açıklamada, "Gaziantep il merkezindeki ana yollar kapalı olup, ekiplerin yol açma çalışmaları devam etmektedir. Şehitkamil ilçesinde 17 ve Şahinbey ilçesinde 16 köy yolu kapalı durumdadır. Gaziantep-Bahçe istikameti, otoyolda Nurdağı kavşağı ile Bahçe kavşağı arasında yoğun kar ve tipi yağışından dolayı üç ayrı yerde zincirleme trafik kazası bulunmakta olup, ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Karayollarında ve diğer otoyollarda mahsur kalan vatandaşlarımıza Kızılay ekipleri tarafından kumanya dağıtımları devam etmektedir. Malatya’da 18 Ocak tarihinde aşırı kar yağışı sonucunda Hekimhan ilçe yolu kapanmış olup, ekiplerin yol açma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Yüzlerce kişi mahsur kaldı

Gaziantep-Adana-Tarsus otobanında da ulaşım çift taraflı olarak yapılamıyor. Yurttaşların yollarda kaldığı belirtiliyor.

Öte yandan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü de kar yağışına önlem alınmadığı için saatlerce yollarda mahsur kalan yurttaşlara sosyal medyadan kendilerine ulaşmalarını istedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, otoyolda kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğunu söylerken, "TAG otoyolunda ulaşım sağlanamıyor" diyen Gül, 2 bin kişinin kurtarıldığı bilgisini verdi.

Kentte okullar tatil edildi.

'AKP bu ülkenin başına gelmiş en büyük afettir'

TKP Gaziantep İl Örgütü de AKP'li belediyenin önlem almadığını belirterek bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"18 Ocak 2022 tarihinde Gaziantep ve civarında başlayan kar yağışı, bu bölgede yaşayan insanların ulaşımını imkansız hale getirdi. Sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışına karşı AKP'li belediyeler tarafından tuzlama, kar küreme başta olmak üzere hiçbir şekilde müdahalede bulunulmadı. Kent insanı adeta kendi kaderine terk edildi. Aynı günün akşamı Maraş'ın Pazarcık ilçesini Antep'e bağlayan yolda hava koşulları nedeniyle boru hattı patladı. Antep'in Nizip ilçesine bağlı karayolunda insanlar 5 saat boyunca mahsur kaldı.

Gelişmiş bir memlekette, doğal afetlerin hayatı en az etkileyecek türden olanı kar yağışına karşı en basit önlem ve müdahale ile hayat normal seyrinde ilerleyecekken, AKP belediyeciliği ilkel araç gereçleri dahi kullanmayarak, kar yağışına hiçbir şekilde müdahale etmeksizin insanları kaderine terk etmiştir.

AKP'nin en gözde sermaye gruplarından SANKO Holding, belediyenin ağır ihmalkarlığı neticesinde kapanan yollara karşı işçileri hâlâ servislerle işyerine taşımaya çalışmış, yüzlerce işçi kapalı yollarda saatlerce mahsur kalmıştır.

İhmalkarlık, acımasızlık, kabile ilkelliğinde ülke yönetim anlayışı, Antep insanını bir kara mizahla başbaşa bırakmıştır. İnsanlığın bu çağda, her türlü teknolojik olanaklara karşın maruz kaldığı mağduriyet kabul edilmezdir.

İnsanlara yaşatılan mağduriyet yetmezmiş gibi AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarından Hakan Tanrıöver, adeta insanlarla alay edercesine tweet atma küstahlığında bulunmuştur.

Halkı her türlü doğal afette kendi kaderine terk eden, hayatın sağlıklı seyri için en basit önlemleri dahi almaktan imtina eden, halkı yüz yüze bıraktığı durumu dahi alay konusu yapan bu düzen yıkılmalıdır.

Bu düzenin temsilcileri olan AKP'nin belediyesinden hükümetine tüm mensupları derhal istifa etmelidir.

Bu halk, kendisine reva görülen eziyeti unutmayacaktır. AKP, bu ülkenin başına gelmiş en büyük afettir."