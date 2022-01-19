TAG Otoyolu'nda çile devam ediyor: AKP'li belediye başkanı 'yalan haber' dedi

Gaziantep'te dün öğlen saatlerinde etkisini arttıran ve gece boyu devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan yollar hâlâ açılamadı. Öte yandan kent merkezinde bulunanlarsa elektrik ve su kesintileriyle mücadele ediyor.

Yurttaşlar sosyal medyadan AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterirken, Belediye Başkanı Fatma Şahin kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı kısmının akşama doğru açılacağını söyledi.

Şahin, "Hamdolsun sabah hemşehrilerimiz uyandığında şehirde sıkışma noktaları açılmıştı, ana arterler temizlenmişti. Şimdi en büyük sorun Nurdağı tarafı. Şu anda burada inceleme yapıyoruz. Önde iki tır devrildiği, makas attığı için yolda birikme var" dedi.

'Yalan haberlere itibar etmesinler'

"Çok az kaldı, yaklaşık 1 kilometre var. Öndeki makas atan tır kalktığında seri bir şekilde yol açılacak" diyen Şahin, "Devlet işinin başında. Sosyal medya üzerinden yaratılmaya çalışılan yalan haberlere itibar etmesinler. Devletten gelen bilgiler üzerine hareket etsinler. İnşallah akşama doğru bu yolu tamamen açmış olacağız" ifadesini kullandı.

'Mümkünse trafiğe çıkmayalım'

Gaziantep Valisi Davut Gül'se şöyle konutu:

"Nurdağı tarafında şu an kalan 900 civarında araç var. Tahliyeleri devam ediyor. Yolun tek şeritli olarak işlemesinde sıkıntı yok. 1-2 saat içerisinde 900 araç da Nurdağı-Gaziantep arasını terk etmiş olacak. Kardan dolayı hastanelere giden olmadı, doğuma giderken kara yakalanan oldu, hastaneye giderken kara yakalanan oldu. Bu anlamda 186 kişi hastanelere sevk edildi. Bunlar yol kapalı olduğu için hasta olmadılar, hastaneye gitmek isterken kara yakalanan vatandaşlarımız. Kar ve tipi nedeniyle yolda kaldılar. Herkesten ricam, mümkünse trafiğe çıkmayalım. Çıkmamız gerekiyorsa da kar lastiği ve zincir takmayı ihmal etmeyelim."