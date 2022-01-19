'Bebeğini ısıtmak için arabasının koltuğunu çıkarıp yakan var'

Gaziantep ve çevresindeki güzergahta bulunan yollarda mahsur kalan yurttaşlar bekleyişlerini sürdürürken, soğuk hava nedeniyle de zor anlar yaşıyorlar.

Sosyal medyadan paylaşım yapan ve Gaziantep-Kahramanmaraş yolu Osmaniye viyadüğünün üzerinde olduğunu söyleyen bir kadın da, bebeği olan başka bir kişinin soğuk nedeniyle arabasının koltuğunu çıkarıp yaktığını söyledi.

'Sabaha kadar donduk, yardım yapılmadı'

Geceden beri yardım alamadığını anlatan kadın "8 saattir mahsur kaldık, sabaha kadar donduk. Aramadığımız kimse kalmadı. 24 kişi minibüsteyiz. Geri dönemiyoruz, yardım eden yok. 1 yaşında bebekler var. Adam arabasının koltuğunu çıkarıp yaktı çocuğunu ısıtmak için. Çok zor durumdayız. Geceden beri yardım yapılmadı" diye konuştu.