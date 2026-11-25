25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), “Şiddet, Sömürü, Yoksulluk: Değiştirecek Gücün Var!” çağrısıyla Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenledi.

Açılış konuşmasını KDK temsilcisi Eda Mermi'nin yaptığı buluşmada, komitelerin Ankara'daki çalışmalarını gösteren sunumun ardından kentte yürütülen faaliyetlerin önemiyle hedefleri vurgulandı.

Şiddetin kaynağı eşitsizlik ve sömürü düzeni

Etkinlikte ilk sözü alan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Başkanı Banu Ünver, Türkiye'de kadınların yaşadığı sorunlara ilişkin yalnızca sorunları değil, umudu ve mücadeleyi de konuşmak gerektiğini belirtti.

Ünver, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Her yıl 25 Kasım'da şiddeti, her yıl öldürülen kadınların, şiddete uğrayan kadınların sayısını konuşmaktan utanıyoruz. Her yıl şiddetin, gericiliğin, yoksulluğun boyutlarını konuşmaktan; iktidarın bu şiddete, cinayetlere nasıl göz yumduğunu, faillerin değil kadınların yargılandığını konuşmaktan da bıktık artık, bugün ihtiyacımız olan bu karanlığın nedenlerini konuşmak. Tekrar söylüyorum, öfkelenmek için değil; bu bataklığı nasıl kurutacağımızı, bundan nasıl kurtulacağımızı bulmak ve bunun için birlikte yol yürümek için bunları konuşmaya ihtiyacımız var.”

Kadına yönelik şiddetin kaynağında eşitsizliğin bulunduğunu ifade eden Ünver, kadınları ucuz işgücü olarak gören, kayıtdışı, kuralsız, esnek ve güvencesiz çalışma koşullarının içine sürükleyen, asgari ücreti ve kimi zaman onun da altındaki çalışma koşullarını kadınlara reva gören yapının aynı sömürü düzeni olduğunu ifade etti.

‘Çürüme, şiddet, cinayet bu düzenin normalidir’

Sistemin adaletsizliğine ve cezasızlığa da değinen Ünver, “Bugün adaletsizlikten, kadın cinayetlerinde faili değil kadınların hayatını yargılayan ve cezasızlığın nedeni olan bir hukuktan bahsediyoruz. Daha çok yeni, 19 işçi kardeşimizin ölümüne neden olan HABAŞ katliamının sorumlusu patronu yargılamayıp yalısında ev hapsi veren de aynı sömürü düzeninin hukukudur. Çürüme, şiddet ve cinayet bu düzenin normalidir. Bu akıldışılığı yaşatmak için toplumu şiddetle, cinayetle çürütmek zorundalar; toplumsal çürümenin kendisi de şiddeti yeniden üretiyor. Üstelik bu düzen savaşlar olmadan da yapamaz. Silahlanma yarışına girdiler. Savaşın pompalandığı, ülkenin savaşın eşiğine getirildiği ve silahlanmanın bu kadar arttığı bir dönemde silahlanmayı da şiddeti de topluma yaymak zorundalar. Silahlanmaya karşı başlatacağımız kampanyayla da bunları konuşacağız; kadına yönelik şiddet de her türlü şiddet de bu düzenin olmazsa olmazıdır” dedi.

Kadınların yıllar süren mücadeleler sonucunda kazanılmış nafaka hakkı, çalışma ve boşanma talepleri gerekçesiyle öldürüldüğünü belirten Ünver, mücadele ve örgütlenme çağrısı yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

Bu ülkede o mücadele geriye çekildiği için aslında bugün bu karanlığın içindeyiz. Dolayısıyla da başka yolu yok. Bugün yine aynı mücadeleyi biz yan yana vereceğiz. Bu ülkede sınıf kavgasıyla kadınların mücadelesi birlikte verilecek; eşitlik ve özgürlük mücadelesi birlikte verilecek. Başka bir yolu yok, başka bir çıkış bulunmuyor.”

Ankara'daki kadın cinayetleri ve umutsuzluğa karşı mücadele

Etkinlikte konuşan Ankara KDK Temsilcisi Eylül Biçer ise ülkedeki emekçi kadınların yaşadığı tabloyu “Ağır bir karanlığın, boğucu bir umutsuzluk atmosferinin içinden geçiyoruz. Sabah gözümüzü açtığımızda telefon ekranına düşen ilk bildirim, akşam eve dönerken kulağımıza çalınan ilk haber neredeyse her gün bir kadın cinayeti” sözleriyle aktardı.

Yakın zamanda Ankara'nın Etimesgut, Mamak ve Batıkent ilçelerinde işlenen kadın cinayetlerini hatırlatan Biçer, “Bize 'normal' diye dayattıkları şey bu. Bunu kabul etmiyoruz ve öfkeleniyoruz. Ama bazen öfkemizin yanına, hatta bazen öfkemizin de önüne geçen derin bir çaresizlik duygusuyla karşılaşıyoruz” diye konuştu.

'Kadına yönelik şiddet ne münferittir ne de tesadüftür'

Umutlu olmanın ve mücadelenin önemine dikkat çeken Biçer, “Her şeyden önce bu umutsuzluğa savaş açmak için buradayız. İşte bu yüzden de bugünkü buluşmamızın adını 'Şiddet, Sömürü, Yoksulluk: Değiştirecek Gücün Var!' koyduk” dedi.

İktidarın kadın cinayetleri karşısında attığı adımların ve aldığını iddia ettiği önlemlerin “kadınlara anlatılan masallar” olduğunu ifade eden Biçer, “Kadına yönelik şiddet ne münferittir ne de tesadüftür zaten bunun söylenebileceği tabloyu çoktan aştık. Şiddet, sömürü ve yoksulluk birbirinden kopuk üç ayrı başlık değil; sermaye ve gericilik düzeninin birbirini besleyen üç sacayağıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Bireysel silahlanmaya karşı kampanya başlatıldı

Kadın Dayanışma Komiteleri’nin bu kapsamda Ankara'daki ilk adımını duyuran Biçer, bireysel silahlanmaya karşı kampanya başlattıklarını ilan ederek şunları kaydetti:

25 Kasım'ı yalnızca takvimde gelip geçen bir anma günü, bir basın açıklaması günü olarak bırakmayacağız dedik. Bugün buradan, Ankara'dan çok güçlü, çok somut ve sürekliliği olan bir mücadelenin ilk adımını atıyoruz. Bugün itibarıyla, bireysel silahlanmaya karşı bir kampanyamızı başlatıyoruz. Bize 'bireysel silahlanma' diye masumlaştırmaya çalıştıkları şey, kadınlar için doğrudan ölüm fermanıdır. Bir evde silah varsa, o silah eninde sonunda kadına doğrultuluyor. Sokakta çeteler silahla geziyorsa, o sokak kadınlara, gençlere, çocuklara dar ediliyor. İşte biz Kadın Dayanışma Komiteleri olarak bugün buradan söyleyelim. Bu silahları susturacağız diyelim. Çetelerden, mafyalardan, silah tüccarlarından ve onlara göz yuman bu düzenden hesap soracağız diyelim. Bu kampanya tek günlük bir açıklama olmayacak. 25 Kasım'dan başlayarak mahalle mahalle, işyeri işyeri, okul okul büyüteceğiz.”

Etkinlik, Kenan Şahbudak şefliğinde Doğukent Semt Evi'nde kurulan Umutsuzluğa Karşı Kadın Korosu'nun seslendirdiği şarkılarla sona erdi.

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