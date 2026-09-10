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İsrail Türkiye’ye maslahatgüzar atadı: Dışişleri Bakanlığı’na güven mektubu sundu

Tel Aviv, Ankara'ya maslahatgüzar atadı. Joel Lion dün Dışişleri Bakanlığı’na giderek güven mektubunu sundu. Bir İsrailli yetkili Ankara'daki İsrail Büyükelçiliği’nin resmi olarak kapalı olmadığını, şu anki durumunun da siyasi değil “güvenlik” nedeniyle karşılıklı varılan anlaşmadan kaynaklandığını savundu.

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Dış Haberler

Yayın Tarihi: 10.09.2026 , 16:44

İsrail’in Suriye’nin Türkiye sınırına yakın bir askeri üssü Türkiye’nin konuşlanmaya hazırlandığı gerekçesiyle vurmasının ardından gerilen Ankara-Tel Aviv ilişkilerinde bu hafta dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı fiilen kapalı durumdaki Ankara Büyükelçiliği’ne eski Ukrayna, Moldova ve Ermenistan büyükelçisi Joel Lion'u maslahatgüzar olarak atadı.

Joel Lion, dün Ankara'da Dışişleri Bakanlığı’na güven mektubunu sundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı bugün Lion'un Ankara'da geçici maslahatgüzar olarak görev yapacağını resmen duyurdu.

Lion’ın atanması, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian’ın bu yılın başlarında emekli olmasıyla Türkiye’deki büyükelçilik koltuğunun boşalmasının ardından gerçekleşti.

İsrailli yetkiliden 'Büyükelçilik zaten hiç kapanmamıştı' açıklaması

Middle East Eye’a konuşan ismi açıklanmayan bir İsrailli yetkili, yerel personelin Türkiye’de çalışmaya devam etmesi nedeniyle büyükelçiliğin resmi olarak kapalı olmadığını savundu.

Yetkili büyükelçiliğin mevcut durumunun siyasi değil tamamen güvenlik odaklı bir mesele olduğunu öne sürdü.

İsrailli yetkili, "Her iki taraf da güvenlik sorunları nedeniyle büyükelçiliğin kapalı kalması gerektiği konusunda hemfikir" dedi.

Lion’ın ziyareti, İsrail’in 2023 sonlarında Ankara ve İstanbul’daki personelini çekmesinden bu yana üst düzey bir İsrailli yetkili tarafından gerçekleştirilen ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

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