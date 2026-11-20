İngiltere Siber Güvenlik ve Özel Harekat Komutanı Orgeneral Rob Magowan Rusya, İran, Çin ve Kore Demokratik Cumhuriyeti’nin siber ortamda İngiltere için bir tehdit olduğunu öne sürerek, "düşmanlara karşı” siber saldırılar düzenlediklerini açıkladı.

Orgeneral Magowan, Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada İngiltere'nin ciddi bir siber saldırı riski altında olduğunu iddia etti.

İngiliz siber saldırı güçlerinin “tehditlere tehditle karşılık verdiğini “ savunan Magowan, "Dünyada farklı tehditler var Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore, bizim yaşam tarzımıza tehdit teşkil ediyor. Siber alanda bize operasyonlar düzenliyorlar. Siber alanda bize operasyon düzenlemenin onlara bir bedeli olacağını bilmeliler. Bizim yaptığımız da budur" diye konuştu.

Magowan, İngiltere'nin Çin ve Rusya'yla siber alanda bir savaş halinde olup olmadığı sorusuna, "Savaştayız diyemem ama barışta da değiliz. Savaşın sınırındaki hibrit bir alandayız. Büyük bir tehdit olduğuna ilişkin hiçbir kuşku yok" diye yanıt verdi.

Samlesbury bölgesindeki komutanlık karargahı ile farklı merkezlerden tüm operasyonları yürüttüklerini söyleyen Magowan, "Mücadele ettiğimiz hasımlarımız arasında Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'den söz ettik. Biz ayrıca diğer güvenlik kurumlarıyla işbirliği halinde organize suç hedeflerini, suçluları ve başta çocuklar olmak üzere insanlara çevrim içi ortamda zarar verenleri de hedef alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Magowan "İngiltere'ye siber alanda operasyon düzenlemek isterseniz, karşınızda bizi bulacaksınız. Tehdidiniz tehditle ve tepkiyle karşılık bulacak" dedi.

Siber dünyanın önemli bir savaş alanı haline dönüştüğünü anlatan Magowan, Siber Güvenlik ve Özel Harekat Komutanlığı’nın siber saldırılar düzenlediğini söyledi.

Bilgisayar ağlarına sızarak içeriden operasyon yapma kabiliyetine sahip olduklarını kaydeden Magowan, "Bazen caydırıcı oluyoruz. Ancak kimi zaman caydırıcılık mümkün olmuyor çünkü gerçekleştirdiğimiz operasyonların etkileri düşmanlarımız tarafından her zaman açıkça fark edilemiyor. Buradaki amaç, açık çatışma seviyesine ulaşmadan karşı tarafa bir bedel ödetmek" diye konuştu.

Magowan, yapay zekayı da hızla güçlenen bir siber güvenlik tehdidi olarak niteledi.

soL'un beş kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.