İngiltere'den vatandaşlarına '3 günlük stok yapın' çağrısı: Savunma Bakanı Rusya'ya işaret etti

İngiltere hükümeti aşırı hava olayları, siber saldırılar ve devlet kaynaklı güvenlik tehditlerine karşı vatandaşlara en az 3 gün yetecek kadar gıda ve su stoku yapmaları tavsiyesinde bulundu.

İngiltere hükümetinin başlattığı "Be Ready (Hazırlıklı Ol)" kampanyası kapsamında, hanelerin doğal afetler, siber saldırılar ve kritik altyapıda yaşanabilecek kesintilere karşı hazırlıklı olması amaçlanıyor.

Kampanya kapsamında vatandaşlara, kişi başına günlük 3 litre olmak üzere 3 gün için toplam 9 litre içme suyu, bozulmayan gıda ürünleri, ilk yardım malzemeleri, el feneri, battaniye, nakit para ve pilli radyo bulundurmaları tavsiye edildi.

Acil durumlarda elektrik, su, telefon ve internet hizmetlerinin kesintiye uğrayabileceği, tedarik zincirlerinde de aksaklıklar yaşanabileceği belirtildi.

'Tehditler varsayımsal değil, gerçek'

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Telford kentindeki bir savunma sanayisi tesisinde yaptığı konuşmada, Rusya ve diğer düşman devletlerin günlük yaşamda kullanılan kritik altyapıları hedef alabileceği uyarısında bulunan Streeting, "Bu tehditler varsayımsal değil, gerçek. Başka yerlerde değil, giderek daha fazla burada karşımıza çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Streeting, hanelerin ve işletmelerin olası krizlere nasıl karşılık vereceklerini önceden planlamalarının önemini vurguladı.

Streeting, BBC'ye yaptığı açıklamada da hükümetin amacının halkı korkutmak olmadığına işaret ederek, "İnsanların tetikte olmalarını, ancak paniğe kapılmamalarını istiyoruz" dedi.

İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis ise hükümetin bu girişimle ülkenin krizlere karşı dayanıklılığını artırmayı hedeflediğini belirterek Fransa, İrlanda ve Hollanda'da da benzer hazırlık kampanyalarının yürütüldüğünü hatırlattı.

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