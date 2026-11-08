İngiltere savaş hazırlığında vites büyüttü: BBC üç gün internetsiz yayın yapabilecek radyo stüdyosu kuruyor

İngiltere'de İşçi Partisi hükümetinin son dönemde dozu giderek artan "savaş ve kriz" uyarıları, ülkedeki olağanüstü hal hazırlıklarını yeni bir boyuta taşıdı. Savunma Bakanı Wes Streeting'in, İngiltere'nin müttefikleriyle birlikte savaşa girmeye ve kazanmaya hazır olması için "bin günden biraz fazla" zamanı kaldığını söylemesiyle başlayan süreç, devlet kurumlarının teyakkuza geçmesiyle devam ediyor.

Hükümetin geçtiğimiz haftalarda başlattığı "Hazırlıklı Ol" kampanyası kapsamında her haneye "72 saat boyunca kendi başına yetecek kadar yiyecek, su ve pil stoku yapın" çağrısında bulunulmuştu. Bu çağrının ardından süpermarketlerde konserve, su ve el feneri satışları fırlarken, ülkenin zenginleri ise kendi "kaçış" planlarını hazırlamaya başlamıştı.

Halka el feneri ve konserve, zengine ise nükleer sığınak düşen bu hazırlık ikliminde, son hamle de ülkenin kamu yayıncısı BBC'den geldi.

BBC'den 'Karanlık Gökyüzü' hazırlığı: Üç gün internetsiz yayın

İngiltere'de hükümet ve kamu yayıncısı BBC, olası siber saldırılar ve şiddetli hava olayları nedeniyle yaşanabilecek geniş çaplı elektrik kesintilerine karşı "Black Sky" (Karanlık Gökyüzü) senaryosunu devreye sokmaya hazırlanıyor.

BBC, elektrik şebekesinin devreden çıktığı ve temel hizmetlerin aksadığı bir kriz anında, yaklaşık 100 personelin çalışacağı ve internetsiz ortamda en az üç gün yayın yapabilecek özel bir acil durum radyo stüdyosu kurmayı planlıyor.

İnternetten tamamen bağımsız yayın yapması amaçlanan acil durum stüdyosunun güvenli iletişim hatlarına sahip olması hedefleniyor. Merkezde personelin en az üç gün boyunca dışarıdan hiçbir ikmal yapılmadan çalışabilmesi için yakıt, su ve gıda stokları da hazır bulundurulacak.

Hükümetin acil durum bilgilendirmeleri yayınlanacak

Elektrik ve internetin çökmesi durumunda radyolar üzerinden halka ulaşacak olan BBC, yapacağı yayınlarda öncelikle hükümetin acil durum bilgilendirmelerini aktaracak.

Yayınların içeriğinde halkın günlük su tüketimini nasıl kısıtlayacağı ve su şebekesinin çökmesiyle tuvaletlerin kullanılamadığı durumlarda atıkların nasıl bertaraf edileceği gibi "hayatta kalma" talimatları da yer alacak.

BBC'nin ülkenin farklı bölgelerindeki acil durum merkezlerinde görev yapacak muhabirleri, gelişmeleri merkeze uydu araçları aracılığıyla aktaracak. Habere göre, radyo verici kulelerini çalıştıran jeneratörler için de üç gün yetecek dizel yakıt depolanacak.

Desteklemek, güç vermek için tüm okurlarımızı soL Haber'e abone olmaya davet ediyoruz.

Gerekçe olarak 2015'teki sel gösterildi

Plana gerekçe olarak, ülkenin Lancashire bölgesinde 2015'te yaşanan ve 62 bin kişinin elektriksiz kaldığı sel felaketi gösterildi.

O dönemde kesintiden etkilenmeyen tek iletişim aracının bakır kablolu sabit telefon hatları ile pilli FM radyolar olduğu hatırlatılırken, The Bay adlı yerel radyonun jeneratörlerle yayında kalarak kriz iletişimini sağladığına dikkat çekildi.

'Her şey birbirine bağlandıkça sonuçlar yıkıcı hale geliyor'

Öte yandan İngiltere hükümeti, uydular gibi çalışarak acil durumlarda cep telefonları ve internet bağlantısının devamlılığını sağlama görevini yürütecek Yüksek İrtifa Platform Sistemleri (HAPS) adı verilen uçan platformlara 70 milyon sterlinlik yatırım yaptı. Ancak projeyi geliştiren Enduring Atmospheric Platforms şirketinin program direktörü Rico Chanda, "Yerdeki iletişim ağları devre dışı kaldığında uyduların yedek sistem olarak sağlayacaklarının da bir sınırı var" uyarısında bulundu.

İngiltere Ulusal Hazırlık Komisyonu Başkanı Toby Harris ise geniş çaplı bir elektrik kesintisinin sadece aydınlatma ve haberleşmeyi değil, su ve kanalizasyon sistemlerini de vuracağını vurguladı. Ülkenin verimlilik adına çok sayıda yedek sistemi tasfiye ettiğini belirten Harris, "Karmaşık ve elektrikle çalışan bir dünyada yaşıyoruz. Ancak her şey birbirine bağlandıkça bu sistemlerin devre dışı kalmasının sonuçları daha yıkıcı hale geliyor" dedi.

Hükümet halka 'konserve alın' derken, patronlar yeraltına iniyor

İngiltere'de İşçi Partisi hükümetinin "Hazırlıklı Ol" kampanyasıyla her haneyi 72 saat yetecek kadar su ve konserve stoku yapmaya çağırması halkta endişe yaratırken, ülkenin sermayedarları kriz hazırlığını bambaşka bir boyuta taşıdı.

Savunma Bakanı Wes Streeting'in İngiltere'nin savaşa hazır olması için "bin günden biraz fazla" zamanı kaldığını söylemesinin ardından tırmanan panik havası, zenginlerin yüksek bütçeli kaçış ve hayatta kalma planlarını hızlandırdı.

Lüks emlak ve güvenlik uzmanlarının verilerine göre, başkent Londra'daki büyük malikanelerin metrelerce altına nükleer saldırılara dayanıklı, hava filtreli ve bağımsız enerji şebekeli dev sığınaklar inşa ediliyor. Daha önce sinema veya spor salonu olarak tasarlanan yeraltı katları; artık nakit dolu kasaların, aylar sürecek gıda stoklarının, tıbbi malzemelerin ve akıllı teknolojiye bağlı olmayan iletişim araçlarının yer aldığı uzun süreli yaşam alanlarına dönüştürülüyor.

Sermaye sahiplerinin hazırlıkları sadece sığınaklarla da sınırlı değil. Şehir merkezinden uzakta, kendi suyunu çıkarıp enerjisini üreten, tarım ve hayvancılık yapılabilen izole kırsal çiftlikler zenginler tarafından hızla satın alınıyor.

Hatta kriz anında ülkeden hızla kaçabilmek için deniz uçağı kullanmayı öğrenenlerin, tek depo yakıtla ulaşılabilecek güvenli mesafede mülk arayanların ve olası bir savaş ihtimaline karşı başka ülkelerden "yedek pasaport" çıkartan patronların sayısında ciddi bir artış yaşanıyor.

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.