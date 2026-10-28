Hükümet 'bin günümüz var' diyor, halk stok yapıyor: İngiltere neden savaşa hazırlanıyor?

İngiltere’de İşçi Partisi hükümeti, bir yandan toplumu olağanüstü hal ve savaş koşullarına alıştıran kampanyalar başlatırken diğer yandan Rusya’yla olası bir doğrudan çatışma için somut tarihler vermeye başladı.

Son olarak İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, İngiltere’nin müttefikleriyle birlikte savaşa girmeye ve bu savaşı kazanmaya hazır hale gelmesi için "bin günden biraz fazla zamanı olduğunu" savundu.

Hükümetin bu açıklamadan hemen önce başlattığı “Hazırlıklı ol” kampanyası ise ülkede konserve gıda, su, radyo ve el feneri satışlarında patlamaya yol açtı.

Soğuk Savaş yıllarındaki nükleer sığınak rehberlerini hatırlatan bu adımlarla Londra yönetimi, halkı elektrik kesintilerine, çöken ödeme sistemlerine ve "evlerin ön cepheye dönüştüğü" bir senaryoya hazırlıyor.

Peki İngiltere’de hükümet neden toplumu ve ekonomiyi adım adım savaşa hazırlıyor?

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Savunma Bakanı Streeting: Tek ölçüt savaşı kazanmak

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, The Telegraph gazetesi için ülkenin askeri kapasitesinin artırılması ve savaşa hazırlık yapılması vurgusuyla bir makale kaleme aldı.

Yazısında "20. yüzyılın en ağır tehlikelerinin 21. yüzyılın teknolojileriyle donanmış olarak geri döndüğünü" ileri süren Streeting, İngiltere’ye yönelik tehdidin yalnızca "sınırları aşan Rus tankları veya konvansiyonel savaş" olmadığını savundu ve "devlet destekli terörizm, sabotaj ve düşmanca eylemlerin" toplumsal yaşamı felç etmeyi hedeflediğini iddia etti.

Savunma Bakanı olarak en temel önceliğinin "bu ülkenin bir savaşa girmeye ve onu kazanmaya hazır olmasını sağlamak" olduğunu belirten Streeting, şu ifadeleri kullandı:

Tek geçerli ölçüt budur. En kötüsünü önlemek için ona hazırlanmalıyız. İlk etapta bu, düşmanlarımızın bize saldırmadan önce iki kez düşünmesini sağlayacak şekilde kapasitemizi genişletmek anlamına geliyor. Bu başarısız olursa, İngiltere'nin savaşa hazır olmasını sağlamalıyız. Ancak bu basit stratejik hedef, yüzdelere ve tarihlere yönelik bir saplantı arasında kaybolup gidiyor.

'2030' ve '1000 gün' uyarısı

Önceki Muhafazakar Parti hükümetlerini İngiltere’yi "Napolyon Savaşları’ndan bu yana en küçük orduyla bırakmak", askere alım hedeflerini tutturamamak ve bütçe aşımlarına yol açmakla suçlayan Streeting, eski Muhafazakar Savunma Bakanı Ben Wallace’ın silahlı kuvvetler için kullandığı "içi boşaltılmış ve yetersiz finanse edilmiş" sözlerini hatırlattı.

İşçi Partisi hükümetinin Soğuk Savaş’ın sonundan bu yana savunma harcamalarında en büyük kesintisiz artışı gerçekleştirdiğini vurgulayan Streeting, NATO harcama hedeflerinin eksiksiz karşılanacağını kaydetti.

Ukrayna savaşından çıkarılan derslere de değinen Bakan, 500 sterlinlik bir insansız hava aracının 3 milyon sterlinlik bir tankı imha edebildiğini belirterek, savunma bütçesinde öncelikleri değiştirmekten ve kaynakları bir projeden diğerine kaydırmaktan çekinmeyeceğini ifade etti.

Yazısının sonunda doğrudan 2030 yılını işaret eden Streeting, savaş hazırlığı için verdikleri süreyi şöyle açıkladı:

Düşmanlarımızın bize zarar verme isteği yeni değil. Değişen şey kapasiteleri. 2030 yılına kadar kuvvet güçleri ve savaş ekonomileri onları saldırabilecek bir konuma getirebilir. Bu da görevimizi tamamlamak, yani müttefiklerimizle birlikte savaşmaya ve kazanmaya hazır olmak için bize 1000 günden biraz fazla zaman bırakıyor. Bu hükümet, görevin tamamlanmasını sağlayacaktır.

Halka '72 saatlik hayatta kalma' çağrısı: 'Hazırlıklı ol' kampanyası başlatıldı

Streeting’in "1000 gün" açıklamasından yalnızca birkaç gün önce İngiltere Kabine Ofisi de ülkedeki her haneyi iklim krizi, siber saldırılar ve "düşman devlet tehditleri" karşısında 72 saat boyunca kendilerine yetecek şekilde stok yapmaya çağıran "Hazırlıklı Ol" kampanyasını başlattı.

Güvenlik Bakanı Dan Jarvis, kampanyanın Fransa, İrlanda ve Hollanda’daki uygulamalara paralel olarak "ulusal direnci artırmaya yönelik basit adımlar" olduğunu savunurken, Savunma Bakanı Wes Streeting ise Telford’daki Rheinmetall tank namlusu fabrikasında yaptığı konuşmada kampanyayı doğrudan Rusya’ya bağladı:

'Hibrit savaş' ve 'gri bölge tehditleri' gibi terimler, benim 'devlet destekli terörizm' olarak tanımlamayı tercih ettiğim durumu kamuoyuna tam olarak aktaramıyor. Varsayımsal değil gerçek olan, başka bir yerde değil giderek daha fazla burada karşımıza çıkan bu tehditler karşısında ulusal savunmamız kadar ulusal direncimizi de ciddiye almalıyız. Hanelere ve işletmelere sormamız çok önemli: Hazırlıklılar mı?

İngiliz hükümeti, kampanyanın zamanlamasına gerekçe olarak ocak ayında saatte 100 mile yaklaşan rüzgarlarla Midlands, güneybatı İngiltere ve Galler’de on binlerce evi elektriksiz bırakan Goretti Fırtınası’nı, 2027’yi tarihin en sıcak yılı yapabileceği belirtilen "süper El-Nino" endişesini, Nisan 2025’te İspanya ve Portekiz’de 55 milyon insanı etkileyen büyük elektrik kesintisini ve son olarak PHP yazılım dilindeki bir güvenlik açığı nedeniyle 32 İngiliz hükümet internet sitesinin tedbiren kapatılıp Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nin 50 bin kuruluşa uyarı göndermesini gösterdi.

İngiliz makamları kampanyaya gerekçe olarak Rusya’ya yönelttikleri sabotaj ve siber saldırı suçlamalarını da sıraladı. Rusya’nın siber saldırılarla ülkedeki ödeme sistemlerini çökertebileceği ve tedarik zincirlerini felç edebileceği öne sürülürken, İngiltere’yi Avrupa kıtasına bağlayan denizaltı boru hatları ile iletişim kablolarını izleyen Rus gemilerinin Kraliyet Donanması tarafından takibe alındığı belirtildi. Almanya’nın Leipzig Havalimanı’nda bir Ukrayna kargo uçağının yanında patlayıcı yüklü İHA bulunması ve savunma tesislerinde yaşanan patlamalar da "Rus sabotajı" iddialarına dayanak olarak gösterildi.

İngiltere’de hükümetler halkı paniğe sevk etmekle suçlanmamak için bu tür kampanyalara nadiren başvururken, bu adım akıllara Soğuk Savaş döneminde, nükleer bir savaştan sağ kurtulmak için evde sığınak yapılmasını ve 14 günlük gıda stoklanmasını öğütleyen "Koru ve Hayatta Kal" kampanyasını getirdi.

Wes Streeting (sağda), Telford'daki Rheinmetall fabrikasının geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen açılışında.

Acil durum kitinde neler var?

İngiltere hükümetinin kampanya kapsamında yayımladığı resmi kontrol listesinde, vatandaşlara önce evdeki dolaplarını kontrol etmeleri, maliyeti yaymak için malzemeleri düzenli alışverişlerde kademeli olarak toplamaları, her altı ayda bir son kullanma tarihlerini denetlemeleri ve komşularıyla iletişim bilgilerini paylaşmaları öneriliyor.

Ayrıca imkanı olanların fazladan aldıkları ürünleri hazırlık yapamayacak durumda olanlara bağışlaması ve komşularına yardım etmesi tavsiye ediliyor.

İngiliz hükümetinin dokuz başlıkta topladığı üç günlük (72 saatlik) acil durum kontrol listesinde yer alan malzemeler şöyle:

Su: İçmek için kişi başına günde üç litre olmak üzere üç günlük şişelenmiş su.

Gıda: Buzdolabı veya pişirme gerektirmeyen, uzun ömürlü üç günlük bozulmayan gıda.

Işık ve ısınma: El feneri ve yedek piller, battaniyeler, uyku tulumları ve kalın giysiler.

İletişim ve bilgi: Pilli veya kurmalı radyo ile şarj edilmiş taşınabilir şarj cihazı.

Para ve belgeler: Nakit para ve banka kartları, kimlik ve önemli belgelerin kopyaları ile önemli telefon numaraları.

Tıbbi malzeme ve sağlık: İlk yardım çantası ve malzemeleri, temel ilaçlar ve tıbbi gereçler.

Hijyen: El dezenfektanı, ıslak mendil, temel hijyen ve banyo ürünleri.

Bebek ürünleri: Su kaynatma imkanı olmayabileceği için doğrudan tüketime hazır sıvı bebek maması, bebek bezi ve ıslak mendil.

Evcil hayvan ürünleri: Evcil hayvan maması ve şişelenmiş su.

Kampanya sonrası market rafları boşaldı: El feneri, radyo ve konserve satışları patladı

Hükümetin "paniğe kapılmayın ancak hazırlıklı olun" açıklamalarına karşın, kampanyanın duyurulmasıyla birlikte İngiltere genelinde acil durum malzemelerine yönelik talep hızla fırladı.

Perakende zincirlerinin açıkladığı veriler, çağrının halkta yarattığı tedirginliği gözler önüne serdi.

Süpermarket zinciri Iceland, hafta sonu boyunca konserve gıda satışlarında yüzde 40 artış yaşandığını ve şişelenmiş su talebinin hızla yükseldiğini duyurdu. Çevrimiçi market platformu Ocado ise birçok şişe su ve çorba markasının stokları tükendiğini, çeşitli ürünlerde de stok sıkıntısı yaşandığını bildirdi.

Acil durum ekipmanlarına yönelik talepte de rekor artışlar kaydedildi. Elektronik perakendecisi Maplin, geçen ayın aynı dönemine kıyasla el feneri satışlarının yüzde 284, taşınabilir şarj cihazı satışlarının yüzde 106 ve radyo satışlarının yüzde 92 arttığını bildirdi. Mağaza zinciri Robert Dyas ise bir önceki haftaya göre radyo satışlarında yüzde 160 oranında artış yaşandığını açıkladı.

Satışlardaki olağanüstü artışı memnuniyetle karşıladığını belirten Savunma Bakanı Wes Streeting ise halkın tepkisini "ulusal direnci artırmaya yardımcı olan basit ve pratik adımlar" sözleriyle savundu.

İngiltere neden savaşa hazırlanıyor?

İngiltere hükümetinin "Rus tehdidi" ve "ulusal direnç" söylemleriyle hızlandırdığı hazırlıklar, NATO merkezli kapsamlı silahlanma ve savaş ekonomisine geçiş sürecinin bir devamı niteliğinde.

Londra yönetimi, Haziran 2025’te eski NATO Genel Sekreteri George Robertson başkanlığında hazırlanan Stratejik Savunma İncelemesi kapsamında ülkeyi "savaşa hazır olma" durumuna geçirecek büyük bir askeri yatırım paketi açıkladı. Rusya’nın "acil bir tehdit", Çin’in ise "kalıcı bir meydan okuma" olarak tanımlandığı bu plan doğrultusunda; nükleer savaş başlığı programına 15 milyar sterlin, 7 bin uzun menzilli silah üretimi ve en az altı yeni mühimmat fabrikası inşası için 1,5 milyar sterlin, siber komuta merkezine 1 milyar sterlin ayrılması ve AUKUS ittifakı kapsamında 12’ye kadar yeni saldırı denizaltısı inşa edilmesi kararlaştırıldı. Hükümet, bu devasa silahlanma faturasını finanse etmek için yurtdışı yardımlarını kesme yoluna gitti.

Emperyalist devletlerin kapsamlı savaş hazırlıkları yalnızca askeri bütçelerle sınırlı kalmayıp ülke ekonomilerinin yeniden yapılandırılmasına da uzanıyor. İngiltere hükümeti, geniş çaplı bir savaş durumunda askeri üretim için hayati önem taşıyan çelik üretim kapasitesini tamamen kendi sınırları ve kontrolü içinde tutmak amacıyla Temmuz 2026’da Çinli Jingye grubunun bünyesindeki çelik üreticisi British Steel’i kamulaştırdı. Nitekim Savunma Bakanı Streeting’in Telford’da Alman silah tekeli Rheinmetall’e ait yeni tesiste "İngiliz çeliğinden top namlusu üretileceği" yönündeki övgüsü, bu kamulaştırma adımının doğrudan silah sanayiine hizmet ettiğini ortaya koydu.

Diğer yandan Ukrayna merkezli Rusya karşıtı NATO politikası, çatışmayı genişletme hazırlıklarıyla ilerliyor. Temmuz 2026’daki Ankara NATO Zirvesi’nde Rusya doğrudan "Avrupa-Atlantik güvenliğine tehdit" ilan edilerek Ukrayna’ya 2026 yılı için 70 milyar avroluk askeri destek ve 50 milyar doları aşan yeni silah tedariki anlaşmaları duyuruldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise bu adımları NATO’nun "Avrupa kıtasını militarize etme ve Rusya ile silahlı çatışmaya hazırlanma" planı olarak nitelendirdi.

Avrupa’da GSYH’nin yüzde 5’ine varan NATO silahlanma hedefleri ise sosyal harcamaların kısılması, vergi artışları ve bütçe açıkları nedeniyle ciddi siyasi çatlaklar yaratıyor. Eylül 2026’da Münih Güvenlik Konferansı kapsamındaki oturumlarda konuşan NATO savunma uzmanları ve İngiliz diplomatlar, Avrupa kamuoyunun Rusya ile uzun süreli bir yıpratma savaşına "iştahlı olmadığını" ve İngiliz hükümetlerinin "tehdidin boyutunu halka anlatmakta yetersiz kaldığını" tartışmıştı. Hükümetin başlattığı "Hazırlıklı Ol" kampanyası ve "ön cephe artık evimiz" söylemi, kamuoyunu Rusya’ya karşı savaş politikalarına ve kemer sıkma uygulamalarına razı etme işlevi görüyor.

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