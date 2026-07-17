Savaş ekonomisine bir adım daha: İngiltere Çinli şirket bünyesindeki British Steel'i kamulaştırdı

Emperyalist devletlerin kapsamlı savaş hazırlıkları silahlanmadaki hızlı artışla sürerken, bu hazırlıkların bir parçası olarak ülke ekonomilerinde de dikkat çeken adımlar atılıyor.

Bunlardan biri de İngiltere hükümetinin çelik üreticisi British Steel'i kamulaştırması oldu.

İngiltere hükümeti geniş çaplı bir savaş durumunda askeri üretimi için hayati önem taşıyacak çelik üretim kapasitesini tamamen kendi sınırları ve kontrolü içinde tutmak için bu adımı attı.

Mart 2020’den beri Çinli Jingye Group'un bünyesinde olan British Steel’in kamulaştırılması kararı Çin'in tepkisiyle karşılaştı.

Jingye'nin, British Steel'in 2 bin 700 işçinin çalıştığı Scunthorpe bölgesindeki tesisinde 2 yüksek fırını kapatmaya hazırlanmasının ardından İngiliz hükümeti, British Steel'i geçen yıl nisanda operasyonel kontrol altına almıştı.

İngiltere Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kapsamlı görüşmelere rağmen hükümet, Jingye ile British Steel'in geleceğini güvence altına alacak bir anlaşmaya varamadı.

İngiliz hükümeti, parlamentoda gerekli adımların tamamlanması ve yetkilerin sağlanmasının ardından "çelik üretiminin geleceğini güvence altına almak amacıyla" British Steel'i kamu mülkiyetine geçirmenin "doğru ve gerekli yol" olduğuna karar verdi.

Kararın ardından şirkete, British Steel'i "istikrara kavuşturmaya, ticari olarak sürdürülebilir ve düşük karbonlu bir geleceğe hazırlamaya odaklanacak" yeni bir yönetim ekibi atandığı açıklandı.

Starmer: Karar İngiltere'de çelik üretimini güvenceye alıyor

British Steel'in Scunthorpe tesisinde çelik üretiminin sürdürülmesi, İngiltere'nin kendi topraklarında çelik üretme kapasitesini koruması açısından kritik görülüyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, karara ilişkin değerlendirmesinde, British Steel'in İngiltere sanayi gücünün temel taşlarından biri olduğunu belirterek, "Bugünkü karar, İngiltere'de çelik üretiminin geleceğini güvence altına alıyor, nitelikli istihdamı koruyor ve hayati öneme sahip ulusal bir kapasiteyi güvence altına alıyor" ifadesini kullandı.

Pekin: Çinli şirketlerin İngiltere'ye yatırım yapma güvenine ağır darbe

Karara tepki gösteren Çin hükümeti ise İngiltere hükümetini ilgili uluslararası kurallara uymaya ve Çin ile İngiltere arasındaki ikili yatırım anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü bugün yaptığı açıklamada İngiltere hükümetinin Çinli Jingye Group'a ait olan British Steel'i kamulaştırma kararını değerlendirdi.

Sözcü İngiltere tarafının, Jingye Group'un İngiliz ekonomisine ve toplumuna yaptığı önemli katkıları hiçe sayarak, "ulusal güvenlik" gerekçesiyle British Steel'in kontrolünü zorla ele geçirdiğini ve ardından şirketi kamulaştırdığını belirtti.

Bu durumun, “Jingye'nin meşru hak ve çıkarlarına ciddi şekilde zarar verdiğini ve Çinli şirketlerin İngiltere'ye yatırım yapma güvenine ağır bir darbe vurduğunu” ifade etti.

Sözcü, British Steel'in Jingye Group tarafından satın alınmadan önce yıllarca zarar ettiğini, satın almanın ardından ise Jingye Group'un şirkete ciddi miktarda fon aktararak faaliyetlerinin sürdürülmesine ve istihdamın korunmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

Çin'in İngiliz hükümetinin bu kararına sert bir şekilde karşı çıktığını ve bundan büyük bir memnuniyetsizlik duyduğunu belirten sözcü, İngiltere hükümetini ilgili uluslararası kurallara uymaya, Çin-İngiltere ikili yatırım anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini samimiyetle yerine getirmeye, İngiltere'de faaliyet gösteren Çinli şirketlere adil ve tarafsız davranmaya ve onların meşru hak ve çıkarlarını tam olarak korumaya çağırdı.

Sözcü, Çin'in gelişmeleri yakından takip edeceğini, Çinli şirketlerin haklarını yasal yollarla savunmalarını destekleyeceğini ve Çinli firmaların çıkarlarını kararlılıkla korumak için güçlü önlemler alacağını vurguladı.

OYAK da talip olmuştu

İngiltere'nin en köklü çelik üreticilerinden biri olan British Steel 1988'de Başbakan Margaret Thatcher tarafından özelleştirildi.

2019'da iflasın eşiğine gelen British Steel kayyım yönetimine devredildi ve satışa sunuldu. O dönem şirkete talip olanlar arasında Türkiye'den OYAK da vardı. OYAK, Erdemir ve İsdemir'in de ana hissedarı olan iştiraki Ataer Holding üzerinden resmi teklif sunmuş, İngiltere hükümeti ile bir ön anlaşma da imzalamış ancak bu süreçte nihai anlaşmaya varılamamıştı.

Sürecin sonunda Çinli çelik devi Jingye Group Mart 2020'de British Steel'i satın almıştı.

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