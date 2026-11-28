Uluslararası Para Fonu (IMF), kurulduğu günden bu yana emperyalist merkezlerin çıkarlarını gözeten ve dünyanın dört bir yanında kemer sıkma programlarıyla emekçileri yoksullaştıran bir kuruluş.

Her yıl öneri adı altında halk düşmanı yeni uygulamalar dayatan IMF, bu yıl Türkiye'de özellikle emeklileri hedef aldı.

IMF heyeti, Türkiye ile yürüttüğü 2026 yılı 4. madde istişarelerinin ön bulgularını içeren sonuç bildirisini dün yayımladı. Sunulan reçete yeni değil. Para politikasının sıkı tutulması, bütçede kemerin daha da sıkılması istendi.

Bunun için 2027-2029 döneminde Orta Vadeli Program'da öngörülenin üzerine, milli gelirin yaklaşık yüzde 2'si kadar ek bir mali sıkılaştırma talep ediliyor. Bu, bugünkü büyüklüklerle trilyon lirayı aşan bir kesinti ya da ek vergi yükü demek.

Bildiride bütçe için risk sayılan kalemler arasında ücretler ve sosyal harcamalar da yer alıyor. IMF'nin ek kemer sıkmaya gösterdiği gerekçeler arasında uzun vadede artması beklenen silahlanma harcamalarına alan açmak da var.

Bu sıkılaştırmanın faturasının kime kesileceği de bildiride yazıyor. IMF, emeklilik sisteminin şu şekilde düzenlenmesini istiyor:

"Emeklilik yaşına ilişkin reformun 2023'te kısmen geri alınması, geçmiş reformların korunması gerektiğini gösteriyor. Bu çerçevede erken emekliğin aktüeryal açıdan adil hale getirilmesi, en düşük emekli aylıklarının daha iyi hedeflenmesi ve yüksek emekli gelirlerinin vergilendirilmesi; yayımlanacak aktüeryal projeksiyonlarla desteklenmelidir."

Varan 1: Emeklilik yaşı yükselmeye devam etsin

İlk cümledeki "emeklilik yaşına ilişkin reformun 2023'te kısmen geri alınması" ifadesi, adı konmadan EYT'yi anlatıyor. Mart 2023'te yasalaşan EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için yaş şartı kaldırılmıştı. Yıllarca prim ödeyip yaş sınırı yüzünden emekli olamayan milyonlar, nihayet emekli olabilmişti. IMF bunu bir geri adım olarak görüyor ve benzerinin bir daha yaşanmaması için "geçmiş reformların korunmasını" istiyor. Yani emeklinin yoksulluğunu sorun olarak görmeyen IMF, emekçinin emekli olabilmesini bir yük niteliyor.

Varan 2: Taban aylık düşük tutulsun

IMF'nin "erken emekliğin aktüeryal açıdan adil hale getirilmesi" önerisiyse erken emekli olan daha uzun yıllar aylık alacağı için bu aylığın kısılması anlamına geliyor. Bu mantıkta emekli, yıllarca ödediği primin karşılığını alan biri olarak değil, sistemden "fazla" alan bir yük olarak görülüyor.

Bugün prim günü ve kazancına göre hesaplanan aylığı belli bir tutarın altında kalan her emeklinin aylığı o tutara tamamlanıyor, aradaki farkı Hazine ödüyor. Bu taban şu anda 23 bin 552 lira ve yaklaşık 5 milyon 17 bin emekli bu aylığı alıyor. IMF'nin "daha iyi hedefleme" dediği şey, bu tamamlamanın herkese değil, yalnızca "muhtaç" sayılanlara yapılması. Evi olan, çalışan, hanesinde başka geliri bulunan ya da belli bir yaşın altında kalan emekli "hedef" dışında bırakılabilir. Yani "hedefleme", taban aylığın hem düşük tutulması hem de kapsamının daraltılması anlamına geliyor.

Varan 3: Emekli aylığından vergi alınsın

Türkiye'de emekli aylıkları Gelir Vergisi Kanunu'na göre vergiden istisna. Yani emekliden, aldığı aylık üzerinden gelir vergisi kesilmiyor. IMF bu istisnanın "yüksek" aylıklar için kaldırılmasını istiyor ama sınırın nereden çekileceğini yazmıyor.

Aylığı 50 bin liranın üzerinde olan emekli sayısı yaklaşık 1,5 milyon. Bu da tüm emeklilerin yüzde 9,3'ü. 80 bin liranın üzerinde aylık alansa yaklaşık 260 bin kişi.

Bu rakamları açlık ve yoksulluk verileriyle yan yana koyunca "yüksek" kelimesinin ne kadar çarpık kullanıldığı görülüyor. Geçtiğimiz ay itibarıyla dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 123 bin 856 lira. Yani "yüksek" görülen 50 bin liralık bir emekli aylığı, yoksulluk sınırının yarısına bile ulaşmıyor.

Üstelik bu öneri, sermayeye tanınan devasa vergi ayrıcalıkları yerli yerinde dururken geliyor. 2027 bütçe teklifine göre devlet önümüzdeki yıl patronlardan alması gereken 2 trilyon 907 milyar liralık vergiden daha şimdiden vazgeçti.

Emekli yıllardır bilerek yoksullaştırılıyor

IMF'nin önerisi, emeklinin zaten dibe itildiği günlerde geldi. Emeklinin ne durumda olduğunu anlamak için birkaç veriye bakmak yeterli.

En düşük emekli aylığı şu an 23 bin 552 lira. Emekliler aylarca seyyanen zam ve refah payı istedi ama tek kuruş verilmedi.

En düşük emekli aylığı açlık sınırının 14 bin 472 lira altında.

2003'te ortalama emekli aylığı net asgari ücretin yüzde 36 üzerindeydi, 2025'te asgari ücretin yüzde 22 altına düştü.

2019'da her 12 emekliden biri en düşük aylığı alıyordu. Bugün her üç emekliden biri bu aylıkla yaşıyor.

Yaklaşık 17 milyon emeklinin 8,5 milyon kadarının kayıtlı ya da kayıt dışı çalıştığı tahmin ediliyor. Bu yılın ilk sekiz ayında en az 108 emekli ve 65 yaş üstü işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

AKP iktidarı her defasında "kaynak yok" yalanına sarılsa da bu tablo iddia edilenin aksine bilinçli bir tercihin sonucu.

soL'un hesabına göre en düşük aylığı alan ve asgari ücretin altında kalan yaklaşık 10 milyon emeklinin aylığını altı ay boyunca asgari ücrete çıkarmanın maliyeti 270 milyar lira. Bu, 2026 bütçe giderlerinin yalnızca yüzde 1,4'ü. Buna karşılık 2027 bütçesinde yalnızca kurumlar vergisi istisnalarının tutarı 1 trilyon 79 milyar lira. Yani para var ama emekliye değil sermayeye ayrılıyor.

IMF bu sefaleti bile çok görüyor

Emeklinin açlık sınırının altında yaşadığı, aylıkların tabana yığıldığı bu tablo IMF'ye yetmiyor.

IMF, pahalılık karşısında herkesin ücretinin ve emekli aylığının artırılmasını istemiyor. Bunun yerine dar bir kesime yardım verilmesini öneriyor.

Bu anlayışının pratikte ne anlama geldiği aslında elektrik faturalarında görüldü. IMF bildiride iktidarın enerji tarifelerini artırmasını, enerji desteklerinden yararlanma koşullarını daraltmasını ve akaryakıt sübvansiyonlarını kademeli olarak kaldırmasını övüyor.

Nitekim IMF bir türlü düşürülemeyen enflasyonda da emekçileri sorumlu tutuyor. Bildiriye göre enflasyonun donup kalmasının nedenlerinden biri, ücretlerin geçmiş enflasyona bakılarak belirlenmesi. IMF, AKP'nin iki yıldır uyguladığı asgari ücrette "hedef enflasyon" dayatmasını daha da katı bir biçimde hayata geçirmesini istiyor. Asgari ücretten başlayarak tüm ücret zamlarının o yıl yaşanan enflasyona göre değil, gelecek yıl yaşanacağı varsayılan ve daha düşük olan enflasyon baz alınarak yapılmasını talep ediyor.

Bilindik yalan: 'EYT bütçeye yük oldu'

IMF'nin EYT'yi bir geri adım olarak hedef göstermesi de AKP'nin yıllardır tekrarladığı safsatadan farklı değil.

2023'te seçim telaşıyla yasalaşan EYT düzenlemesinin her fırsatta devlete yük olduğu savunuluyor.

Oysa resmi veriler tam tersini gösteriyor. Önceki yıllarda yüzde 18 civarında seyreden bütçeden SGK'ye yapılan transferlerin bütçe içindeki payı, 2022 ve sonrasında yüzde 13,3'e geriledi. 2,2 milyon yeni emeklinin sisteme girdiği EYT yılı 2023'te bu oran 2022 ile aynı kaldı. 2014-2024 arasında emekli sayısı yüzde 53 artarken, bütçeden SGK'ye yapılan transferlerin payı yüzde 17,2'den yüzde 13,3'e düştü.

Yani EYT nedeniyle bütçeden SGK'ye ek bir kaynak ayrılmadı. SGK'nin mevcut kaynakları daha fazla emekliye bölündü, zaten düşük olan aylıklar daha da eridi.

İktidar, EYT'lilerin diğer emeklilerin payını aldığı algısını yaratmaya çalışıyor. Oysa EYT'liler de yıllarca prim ödedi ve aldıkları aylık kendi hakları. Sorun EYT'liler değil, emekliler için ayrılan kaynakların artırılmaması. Emekli aylıkları kaynak olmadığı için değil, kaynak ayrılmadığı için sefalet düzeyinde. Bunun sebebi de devleti ve SGK'yi birer sosyal kurum olarak değil, şirket gibi yöneten zihniyet.

IMF'nin bildirisi de tam olarak bu anlayışın sesi. Emekli sayısı artarken bütçeden ayrılan payı düşüren, patronlara teşvikler dağıtırken emekliye "kaynak yok" diyen bir iktidara IMF şimdi bir adım daha atmasını öneriyor. Emekliliği daha da geciktirmesi, taban aylığı daraltması ve aylıkları vergilendirmesi isteniyor.

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