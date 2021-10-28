İlaç krizi: '3 ay sonra büyük sıkıntı yaşanacak'

Piyasadaki döviz kuru ile bir Avro için 4,57 liraya sabitlenen "ilaç döviz kuru" arasındaki makasın büyümesi nedeniyle bazı ilaçlara erişim sıkıntısı yaşanıyor.
Çoğunlukla ithal ilaçların teminini etkileyen sorun, artık hammadesi ithal edilen yerli ilaçlara da yansıyor. Eylül ayından bu yana özellikle çocuk ilaçlarının temininde sorunlar yaşanmaya başladı. Eczanelerdeki yetişkin insülin, romatizma, ateş düşürücü, ağrı kesici, antibiyotik, grip ilaçlarının rafları da etkilendi. Şimdiden 250’ye yakın ithal ilaç piyasada bulunamadığını söyleniyor.
'Sıkıntılı bir dönem içerisindeyiz'
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar Özcan soL'a yaptığı açıklamada, krizin her yıl zam döneminde yaşanandan daha farklı boyutlarda olduğunu doğruladı. Özcan, bazı anti-depresan ilaçlarının yanında tansiyon ilaçları ve çocuk ilaçlarında da normalde yaşanandan daha büyük temin sorunları olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: