İlaç krizi: '3 ay sonra büyük sıkıntı yaşanacak'

Piyasadaki döviz kuru ile bir Avro için 4,57 liraya sabitlenen "ilaç döviz kuru" arasındaki makasın büyümesi nedeniyle bazı ilaçlara erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Çoğunlukla ithal ilaçların teminini etkileyen sorun, artık hammadesi ithal edilen yerli ilaçlara da yansıyor. Eylül ayından bu yana özellikle çocuk ilaçlarının temininde sorunlar yaşanmaya başladı. Eczanelerdeki yetişkin insülin, romatizma, ateş düşürücü, ağrı kesici, antibiyotik, grip ilaçlarının rafları da etkilendi. Şimdiden 250’ye yakın ithal ilaç piyasada bulunamadığını söyleniyor.

'Sıkıntılı bir dönem içerisindeyiz'

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Pınar Özcan soL'a yaptığı açıklamada, krizin her yıl zam döneminde yaşanandan daha farklı boyutlarda olduğunu doğruladı. Özcan, bazı anti-depresan ilaçlarının yanında tansiyon ilaçları ve çocuk ilaçlarında da normalde yaşanandan daha büyük temin sorunları olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"İlaçlarla ilgili gerçek bir sıkıntı var. Çocuk ilaçlarıyla ilgili mesela Eylül ayında bu yana firmaların üretim planlamasından kaynaklı bir sıkıntı vardı zaten. O sıkıntıyı zaten yaşıyoruz. Bunun dışında aslında bizim her sene yıl sonlarına doğru başlayıp şubat ayına zam zamanına kadar yaşadığımız sıkıntımız hep oluyor. Bu yavaş yavaş başladı.

Şu anda çocuk ilaçları dışında bazı anti-depresan ilaçlarında, kanser ilaçlarında ve tansiyon ilaçlarında sıkıntılı bir dönem içerisindeyiz. İlaçların yüzde 60'ı zaten ithaldir. Burada üretilenlerin büyük bir çoğunluğunun da hammaddesi dışarıdan geliyor. Dolayısıyla dövize bağlı.

Normalde zam şubat ayında yapılır ve hesaplamalar döviz kuruna, daha doğrusu fiyat kararnamemiz gereği Avro'ya göre olur. İlaçların hesaplanmasında kullanılan Avro kuru 4,57 şu anda. Ama değer kur biliyorsunuz artık 11'in üzerine çıktı. Aradaki makas açıldıkça ve kompanse edilemedikçe özellikle ithal, yurtdışından gelen ilaçlarda sıkıntı yaşama oranımız gittikçe artacak. Gerçekten de 3 ay sonrasında büyük sıkıntı yaşanacağını öngörüyoruz. Şu anda bile çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz.

'Zammın bölünerek uygulanması baskıyı azaltır'

Kararname fiyatları belli bir oranda baskıda tutuyor ama ilaç yokluğuna sebep olabiliyor. Orada dengeyi iyi tutturmak gerekiyor. İlacın ucuz olmasını sağlamanız iyi bir şey tabi ama bir yandan da ulaşılabilir olması da gerekiyor. İlaç firmaları 'İlacı üretiyorum ya da ithal ediyorum, bundan para kazanıyor muyum' diye bakar sonuç olarak. Kâr etmiyorsa da o ilacı getirmez, halk da ilaca erişemez.

İlaçların fiyat kararnamesindeki Avro kuru hesaplamasında değişiklik yapılmalı. Bir de bunun yılda 1 kez yapılması sıkıntı yaratıyor, ilaç firmaları zamları bekleyip zamdan sonra piyasaya ilaç vermeye çalışıyor. Zammın 4 parçaya bölünerek uygulanması baskıyı azaltır. Döviz kurunun yüksekliği ise siyasi bir konu."