SGK, 52 ilacı geri ödeme listesinden çıkarıyor

8 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı" kapsamında 52 ilaç yarından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmayacak.

Konuya ilişkin ANKA'ya açıklama yapan İşyeri hekimi Ergün Demir, bu ilaçların "ağrı ve iltihaplanma (inflamasyon) tedavisinde lokal olarak kullanılan spreyler, eklem-kas ağrısı tedavisinde kullanılan jel ve merhem gibi topikal ilaçlar, çocukların diş çıkarma döneminde lokal kullanılan ağrı kesici topikal ilaçlar, ağız ve boğaz spreylerinden" oluştuğunu ifade etti.

Demir, “SGK, almış olduğu bu kararla genel sağlık sigortalı ve bakmakla yükümlü kişilerin reçetelerine yazılarak alabildiği, çok yaygın kullanılan bu 52 ilacın bedelini 15 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artık ödemeyecek, vatandaşlar bu ilaçları cepten ödeme ile alabileceklerdir. Bu durum ilacın erişilebilir ve satın alınabilir olmasını zorlaştıracak ve fiili olarak reçetesiz ilaç kullanımını artıracaktır” diye konuştu.

Yurttaşın sağlığa ödediği paranın artacağını vurgulayan Demir geri ödeme listesinden çıkarılan ilaçların bedelinin da artacağına dikkat çekti.

Demir şunları belirtti:

“Kutu başı kullanım miktarı fazla olan bu ilaçları SGK toplu ve çok miktarda ve buna bağlı olarak iskontolu aldığı için fiyatı azalmaktaydı. Geri ödeme listesinden çıkarılan bu ilaçlar şimdi serbest piyasa kurallarına göre daha fazla bedelle satılacaktır. Fiili olarak reçetesiz ilaca dönüşecek bu ilaçlar Tarım Bakanlığı izni ile doğal ürün olarak eczane dışında da satılabileceklerdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun bedelleri çok yüksek olmayan, vatandaşlar tarafından çok yaygın olarak kullanılan ve SGK tarafından yıllarca ödenen bu 52 ilacın hangi gerekçelerle SGK geri ödeme listesinden çıkarttığına ilişkin kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyoruz."

Söz konusu 52 ilaç şöyle: