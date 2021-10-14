SGK, 52 ilacı geri ödeme listesinden çıkarıyor

8 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı" kapsamında 52 ilaç yarından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmayacak.
Konuya ilişkin ANKA'ya açıklama yapan İşyeri hekimi Ergün Demir, bu ilaçların "ağrı ve iltihaplanma (inflamasyon) tedavisinde lokal olarak kullanılan spreyler, eklem-kas ağrısı tedavisinde kullanılan jel ve merhem gibi topikal ilaçlar, çocukların diş çıkarma döneminde lokal kullanılan ağrı kesici topikal ilaçlar, ağız ve boğaz spreylerinden" oluştuğunu ifade etti.
Demir, “SGK, almış olduğu bu kararla genel sağlık sigortalı ve bakmakla yükümlü kişilerin reçetelerine yazılarak alabildiği, çok yaygın kullanılan bu 52 ilacın bedelini 15 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artık ödemeyecek, vatandaşlar bu ilaçları cepten ödeme ile alabileceklerdir. Bu durum ilacın erişilebilir ve satın alınabilir olmasını zorlaştıracak ve fiili olarak reçetesiz ilaç kullanımını artıracaktır” diye konuştu.
Yurttaşın sağlığa ödediği paranın artacağını vurgulayan Demir geri ödeme listesinden çıkarılan ilaçların bedelinin da artacağına dikkat çekti.
Demir şunları belirtti:
“Kutu başı kullanım miktarı fazla olan bu ilaçları SGK toplu ve çok miktarda ve buna bağlı olarak iskontolu aldığı için fiyatı azalmaktaydı. Geri ödeme listesinden çıkarılan bu ilaçlar şimdi serbest piyasa kurallarına göre daha fazla bedelle satılacaktır. Fiili olarak reçetesiz ilaca dönüşecek bu ilaçlar Tarım Bakanlığı izni ile doğal ürün olarak eczane dışında da satılabileceklerdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun bedelleri çok yüksek olmayan, vatandaşlar tarafından çok yaygın olarak kullanılan ve SGK tarafından yıllarca ödenen bu 52 ilacın hangi gerekçelerle SGK geri ödeme listesinden çıkarttığına ilişkin kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyoruz."
Söz konusu 52 ilaç şöyle:
- ANDOREX %0.15+560.12 SPREY, ÇÖZELTİ (30 ml)
- BENPAIN 1,5 mg/ml ORAL MUKOZAYA UGULANACAK SPREY, ÇÖZELTİ
- BENZYDEX %0,15 30 ml ORAL SPREY
- CALGEL 20 gr JEL
- DENCOL JEL SPREY
- DENTINOX 20 GR DİŞ JELİ
- DICLOMEC PLUS 30 GR JEL
- DOLINE 100 mg/ml 50 ml SPREY
- ELEKTRA PLUS 30 g JEL
- ETNA COMBO %1/%0.25 JEL 50 G
- ETOVER 100 mg/ml 50 ml SPREY
- FARDOBEN ORAL SPREY 30 ML
- FARHEX 30 ML SPREY
- FLEXO TOPIKAL SPREY
- FLUREND %0,25 ORAL SPREY 30 ml
- FRENAG PLUS %1 +%5 SPREY 50 ml ŞİŞE
- GERAICS %0,12 + %0,15 ORAL SPREY, ÇÖZELTİ (30 ml) (GERAKS 30 ML ORAL SPREY)
- GERAL %0.15 + %0.12 ORAL SPREY 30 ml
- HEXSOBEN ORAL SPREY 30 ml
- HEXINAT %0,15 + %0,12 ORAL SPREY ÇÖZELTİ 30 ml
- KETOBER %0,16 SPREY ÇÖZELTİ 30 ml
- KLODAMIN %0,12 + %0,15 ORAL SPREY, ÇÖZELTİ (30 ml)
- KLORENUN %0,15 + %0,12 ORAL SPREY, ÇÖZELTİ (30 ml)
- KLOROBEN 1,5 mg/ml + 1,2 mg/ml ORAL SPREY, ÇÖZELTİ (30 ml)
- MAJEZIK % 0,25 ORAL SPREY, ÇÖZELTİ (30 ml)
- MAXIFLU %0,25 ORAL SPREY, ÇÖZELTİ (30 ml, 1 şişe)
- MAXIMUS %0,25 ORAL SPREY, ÇÖZELTİ (30 ml)
- MAXTHIO %0,25 30 gr MERHEM
- MUSCOELEX %0.25 30 gr KREM
- MUSCOFLEX DUO %0,25 + %1,16 JEL (30 g)
- MUSCOMED %0,25 30 gr MERHEM
- MUSCORIL %0,25 30 gr POMAD
- MUSFIXA %0,25 30 g MERHEM
- NAPROSYN PLUS %10 + %5 DERİYE UYGULANACAK SPREY, ÇÖZELTİ (50 ml)
- NIMES COMBO %1 / %0,25 JEL 50 g
- OROHEKS PLUS 30 ml ORAL SPREY
- PAINOUT ICE %1 DERİYE UYGULANACAK SPREY, ÇÖZELTİ (100 ml)
- PARODEX ORAL SPREY 30 ml
- PERIMEX PLUS 30 ml ORAL SPREY
- RECOSIDE %0,25 30 gr MERHEM
- RESTAFEN 100 mg/ml 50 ml SPREY
- RHEUMON 100 mg/ml 50 ml SPREY
- SARCOPEN %1,25 + 0,25 JEL, 30 g
- SEPTONAT %0,12 + %0,15 ORAL SPREY
- STREPSPRAY PLUS ORAL SPREY
- TANFIEX %0.15 30 ml SPREY
- TANFTEX FORT %0,3 ORAL SPREY
- TANTUM VERDE %0.15 30 ml SPREY
- THIOSPA %0,25 30 gr MERHEM
- TIORELAX %0,25 30 gr MERHEM
- TIYOKAS %1,25 / %0,25 30 g JEL
- TYOFLEX %0.25 30 gr MERMEM