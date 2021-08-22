Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri'nden kanser ilaçları açıklaması

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri "Halkın sağlığını rant kapısına çevirenlerle hesabımız var" açıklamasını yaptı.

Kanser ilaçlarının 46 kat kârla fahiş fiyatlara satılmasına ilişkin haberler üzerine Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri'nin Twitter hesabından "Halkın Sağlığını Rant Kapısına Çevirenlerle Hesabımız Var! Halkımıza Çağrımızdır! Aşımıza göz koyanlara karşı mücadele etmeye, halk sağlığını korumaya çağırıyoruz!" notuyla bir açıklama yayımlandı.

HPV aşılarının ücretsiz olması için yürütülen kampanyaya ilişkin Meclis Sağlık Komisyonu üyesi bir milletvekilinin "Maliyet hesabını masaya yatırmamız gerek" dediği hatırlatılan açıklamada "Kanserden koruyan aşıları karşılamayan kurumlar, kansere yakalandıktan sonra kullanılan ilaçları 46 kat kâr ile satın alarak devlet bütçesinin zarara uğratılmasına göz yumabiliyor" denildi.

"Halk sağlığının liberal ekonominin kurnaz ve azgın kurallarına terk edilemeyeceği" belirtilen açıklamada "Halkımızı aşımıza göz koyanlara karşı mücadele etmeye, halk sağlığını korumaya çağırıyoruz" denildi.

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri bu süreçte halk sağlığını tehlikeye atacak olayları takip etmeye, bu durumu yurttaşlarla paylaşmaya, ilaç tekellerine ve aynı zamanda bu düzene karşı mücadeleye devam edeceğini duyurdu.

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri'nin açıklaması şöyle:

Halkın Sağlığını Rant Kapısına Çevirenlerle Hesabımız Var!

Halkımıza Çağrımızdır!

Aşımıza göz koyanlara karşı mücadele etmeye, halk sağlığını korumaya çağırıyoruz!#hpvaşısıücretsizolsun @as_hpv pic.twitter.com/EQnfEgkhci — Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri (@EczaEmekcileri) August 21, 2021

Bir süredir HPV aşısının ücretsiz olması için kampanya yürüten Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri, son olarak kendi ürettikleri yanık kremlerini orman yangınlarından etkilenen yurttaşlara göndermişti.