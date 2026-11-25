25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde iktidar sokağa çıkan kadınlardan korkusunu Taksim’de olağanüstü polis önlemleriyle bir kez daha ortaya koydu.

Beyoğlu Kaymakamlığı bu yıl da kadınların yürüyüşüne yasak getirdi.

Yasaklar kapsamında Yenikapı-Hacıosman Metrosu'nun Taksim İstasyonu, Taksim-Kabataş Füniküler Hattı 15.00 itibarıyla işletmeye kapatıldı. Buna göre Şişhane İstasyonu'nun İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Dairesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacak.

Eylem öncesi İstiklal Caddesi de kapatıldı. Yüzlerce polis aracı getirildi.

Şişhane, Tünel civarı başta olmak üzere İstiklal Caddesi, Taksim ve çevresinde olağanüstü önlem alınırken bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ve TOMA yerleştirildi.

Gazeteci Fatoş Erdoğan, Taksim İstiklal Caddesi ve Tünel’den son görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı:

#25Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. İstiklal Caddesi kapatıldı yetmedi Tünel Meydanı'na barikat yapılıyor. TAKSİM'E KADINLAR ÇIKMASIN DİYE VERİLEN ÇABA https://t.co/O5unVFQTGA — Fatoş Erdoğan (@puleragema) November 25, 2026

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