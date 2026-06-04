İktidarın giderek belirginleşen ‘Özel’ hamlesi bu üç isme dayanıyor: 'Dokunulmazlıklar kaldırılacak, operasyon gelecek'

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AKP iktidarının mutlak butlan kararı sonrasında da CHP’ye yönelik operasyonlarının durmayacağına soL’da işaret etmiştik.

Bu kapsamda Turgut Koç, Özkan Yalım ve Muhittin Böcek üzerinden CHP’ye yönelik yeni operasyon hazırlıklarına tam gaz devam ediliyor.

Bu isimlerden ilki, yani Turgut Koç, Veli Ağbaba’ya ve Özgür Özel'e yakın olduğu iddia edilen bir isim.

Önceki gün yandaş basın üzerinden Koç’un itirafçı olduğu, CHP kurultayı için Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın bilgisi dahilinde bazı delegelere para verdiği öne sürüldü. Yine Koç kaynaklı olarak bazı isimlere de adaylık garantisi verildiği iddia edildi.

AKP'nin operasyonlarının bir kolu buradan yürüyor.

Özkan Yalım ve Muhittin Böcek üzerinden yürüyen diğer kolu ise soL’da uzun süredir ayrıntılarıyla aktarıyoruz.

AKP’nin yargı ve yandaş basın üzerinden yürüttüğü bel altı operasyonlar sonrası iki isim de bir anda saf değiştirerek “itirafçı” olmuş, Özgür Özel karşıtı ifadeler vermeye başlamıştı.

Yalım ve Böcek’in ilk dalga ifadeleri, CHP’ye mutlak butlan kararı veren mahkemeye jet hızıyla iletilmişti.

Şimdi belli ki Turgut Koç ile birlikte yine Yalım ve Böcek üzerinden, CHP’ye yönelik ikinci dalga operasyon için gerekli hazırlıklar tamamlanıyor.

Geliyorum diyen yeni saldırı

AKP uzun süredir doğrudan Özgür Özel’i ve Özel’e yakın kadroları hedef alıyor.

Muhittin Böcek, Özgür Özel’in talebi sonrası seçim döneminde 1 milyon 950 bin Euro, 200 bin Dolar ve 15 milyon TL ödeme yaptıklarını öne sürdü. Böcek ayrıca, seçim döneminde Özgür Özel’in talebi ile Ferdi Zeyrek’e bizzat 950 bin Euro teslim ettiğini iddia etti.”

Bugün medyaya yansıyan Muhittin Böcek’in son ifadeleri de bunun teyidi niteliğinde.

Şimdi de Özel’in çok yakınında olan ve geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek’in ismi usulsüzlüklere bulaştırılmak isteniyor.

Bu son adımdan kısa süre önce, yine Özgür Özel’in yakın arkadaşı olarak bilinen Demirhan Gözaçan da Özkan Yalım’ın ifadeleriyle hedef haline getirilip, çanta içinde para teslim aldığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Özel, bu kuşatma hamleleri dışında doğrudan da hedef oluyor bir süredir. Dün troller üzerinden sürdürülen "kaset" iddialarına dair konuşan Özel'in şu sözleri son derece dikkat çekiciydi:

Hiç fezleke beklemesin, yarın sabah getirsin, yarın sabah bırakayım. Onlar beni daha tanımamış. Ben öyle olsa Akın Gürlek'e ‘Sert kayaya çarptın’ demem. Ben öyle olacak olsa bunlarla uzlaşırım. Ben Akın Gürlek kadar bir işi ilkesiz, kuralsız, ahlaksız ve her türlü rezaleti… Bilmiyor muyuz Son TV'yi kim yönlendiriyor? Hani ne oldu voleybolcu? Hani ne oldu uçakta görüntüler. Tamamen soytarılık, tamamen iftira. Ömrüm boyunca ilk kez ama ilk kez öfke biriktiriyorum. Bu çünkü olmaz. Ölmüş bir kadına iftira attıran zihniyetle muhatabız. Akıl almaz.”

AKP'nin amacı ne?

CHP’ye yönelik operasyon belli ki daha sert devam edecek.

Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi’nin önce Devlet Bahçeli ziyareti, bir gün sonra Çiftçi’nin Mehmet Uçum’u ziyaret etmesi yeni hamlenin hazırlıkları olarak yorumlandı.

İddiaya göre, adım adım Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Özgür Karabağ, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut’a yönelik bir operasyonun hazırlıkları yürütülüyor.

Özgür Özel’e yakın olduğu belirtilen bu kadroların dokunulmazlıklarının kaldırılması ve sonrasında operasyona maruz kalacakları iddiaları, yandaş medya tarafından da servis ediliyor.

Şu ana kadar atılan adımlar da bu hazırlığı doğrular nitelikte. Burada AKP iktidarının Özgür Özel hakkında da bir dokunulmazlık ve siyasi yasak adımı atıp atmayacağı bilinmezken, Özel’e yakın kadroların hedef alınacağı operasyona ise kesin gözüyle bakılıyor.

Antalya ve İstanbul üzerinden bu isimlere ilişkin dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle hazırlanan dosyalar bu hazırlıkların geldiği aşamayı da gözler önüne seriyor.

Üstelik iki dosya da iddiadan ziyade kesin karar diliyle yazılmış durumda.

Bu da hazırlığın arka planına dair yeterince bilgi veriyor.