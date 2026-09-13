İddia: 'Muhalefet seçime dair planlarını artık Mansur Yavaş'sız yapmalı'

CHP'nin 103. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmayıp, Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a dair tartışmalar sürüyor.

Yeni Parti ile CHP arasındaki gerilimden uzak durduğunu belirten Yavaş ise "Bu tutumum iki partinin genel merkezleri tarafından rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan çekinmeyeceğini" belirtiyor.

Yavaş'ın AKP'ye katılabileceğine dair iddialar haberlere yansırken, Sözcü yazarı İsmail Saymaz ise Yavaş'ın siyasi geleceğine ve geçtiğimiz günlerde Beştepe'de gerçekleştirdiği görüşmeye dair bir yazı kaleme aldı.

Yavaş'ın adım adım siyasetten çekildiğini öne süren Saymaz, muhalefetin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik planlarını artık Mansur Yavaş'sız yapması gerektiğini savundu.

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'Gökçek ve ailesini gözden çıkarabileceğini ispat etti'

Saymaz, "Mansur Yavaş, 'yavaş yavaş' çekiliyor" başlıklı yazısında, İstanbul'da CHP'li belediyelere yönelik operasyonları yürüten savcı Aykut Çelik'in Ankara'ya atanmasının, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon hazırlığı endişesi yarattığına işaret etti. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak ve hapis cezası kıskacında olduğunu hatırlatan Saymaz, iktidarın Yavaş için de benzer bir zemin hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Melih Gökçek ve ailesine yönelik başlatılan son soruşturmaların rastlantı olmadığını ifade eden Saymaz, bu hamlenin toplumu Yavaş'a yönelik olası bir müdahaleye "ikna etme" amacı taşıdığını belirtti. Saymaz, bu süreci şu ifadelerle özetledi:

"Toplumu Yavaş'a dokunmaya razı edebilmek için esaslı gerekçe lazım. CHP'lilere yönelik her operasyondan sonra muhalefet ne söylüyor? 'Yolsuzlukları soruşturacaksanız Melih Gökçek'ten başlayın!' Müesses nizam ne yaptı? Gerekirse Gökçek ve ailesini gözden çıkarabileceğini ispat etti."

'Muhalefet seçime dair planlarını artık Mansur Yavaş'sız yapmalı'

Yavaş'ın Erdoğan'dan randevu istemesiyle Gökçekler hakkındaki soruşturmanın aynı döneme denk geldiğine dikkat çeken Saymaz, 25 Ağustos'tan 9 Eylül'e kadar geçen 15 günlük trafiği hatırlatarak, "15 günde Yavaş ile Gökçek'in kaderleri nasıl da iç içe geçiyor değil mi? Ayarlasan bu kadar olmaz!" değerlendirmesinde bulundu.

Saymaz, Erdoğan'ın 9 Eylül'de Yavaş'ı kabul ederek "muhalefetin içine bombayı bıraktığını" ve görüşmenin CHP içerisinde rahatsızlık yarattığını kaydetti.

Yavaş'ın yakın çevresinden sızan kulis bilgilerini de aktaran Saymaz, Yavaş'ın partisinden istifa ederek yoluna bağımsız devam edebileceğine işaret etti:

"Mansur Bey, yavaş yavaş çekiliyor. Uzak olmayan bir gelecekte Yeni Parti ve CHP gerilimini gerekçe gösterip istifa edebilir. AK Parti'ye katılmak mı? Sanmıyorum. Yakınındaki bir siyasetçinin 'Bağımsız kalacağız' dediğini duydum. O ve kendisiyle birlikte hareket eden Polatlı ile Beypazarı belediye başkanları yola bağımsız devam eder."

Saymaz, Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı fikrinden uzaklaştığını belirterek, "Muhalefet seçime dair planlarını artık Mansur Yavaş'sız yapmalı. Çünkü Yavaş, gelecek planları arasından cumhurbaşkanı adaylığını çıkarmış görünüyor" ifadelerini kullandı.

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