Kılıçdaroğlu: İmamoğlu aklanırsa ve Yavaş CHP'de kalırsa ortak aday gösterilebilir

Mutlak butlan kararıyla CHP’nin Genel Başkanlık koltuğuna getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan süreciyle ilgili kaleme alınan Bülent Gürsoy'un yazdığı "Mutlak Butlan - Yüzleşme" kitabına verdiği röportajda, önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritası ve kendisinin geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Burada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davalardan aklanması ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’de kalması hâlinde ittifak masasında aday olarak önerilebileceklerini ifade etti.

Türkiye gazetesinden Berat Temiz’in haberine göre, Kılıçdaroğlu, mutlak butlan süreciyle ilgili kaleme alınan bir kitap için verdiği söyleşide, önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritası hakkında konuştu.

Seçimler için ittifak kurma deneyiminin en yüksek siyasetçi olduğunu savunan Kılıçdaroğlu “Muhalefette ittifak geliştirme konusunda öncü olacağım” diyerek CHP’nin ittifaklarda lokomotif rol üstleneceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, “CHP, kendi içinden bir aday çıkarabilir ya da ittifak yapacağı siyasi partiler içerisinden gelecek önerilerden birini ittifak grubu ile sahiplenebilir” dedi.

CHP’nin ittifak masasına götürebileceği muhtemel adaylara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davalardan aklanması, diploma davasını kazanması ve CHP’de kalmayı tercih etmesi durumunda, ittifak masasında CHP tarafından önerilebilecek isimlerden biri olabileceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da CHP’de devam ettiği sürece ittifak masasında aday olarak önerilebileceğini söyledi.

Sönmez'den açıklama

Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez de, söz konusu söyleşinin Haziran-Temmuz aylarında yapıldığını belirtti. Sönmez şunları söyledi:

Bülent Gürsoy'un yazdığı 'Mutlak Butlan - Yüzleşme' kitabı Ağustos 2026 tarihinde basılmış olup hazırlıklarının Haziran ve Temmuz aylarında yapıldığı, yazarı tarafından ifade edilmiştir. Dolayısıyla, Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyleşisi de o süreçte yapılmış bir söyleşidir.

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