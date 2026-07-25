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Kılıçdaroğlu'nun katılacağı tören için yüzlerce figüran tutulmuş: Üç saatlik alkış ve slogan 950 lira

Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı CHP üye alım törenine ajanslardan günlük 950 lira karşılığı yüzlerce figüran taşındığı ortaya çıktı. "Parti söyleşisi" adı altında salona götürülenlere, slogan provası yaptırıldı, gençlik kolları yeleği giydirildi. Konuşma süresince figüranların dışarı çıkmalarına izin verilmedi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 25.07.2026 , 21:19 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 , 14:18

Yargı kararıyla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun üye alım törenine, oyuncu ajanslarından para karşılığı figüran taşındığı ortaya çıktı.

Birgün muhabiri Ebru Çelik'in figüranların arasına karışarak yaptığı habere göre, etkinliğe 3 farklı ajanstan yüzlerce kişi taşındı. Emeklilerin, işsizlilerin, oyuncu olma ümidiyle ajanslara giden figüranlar "parti söyleşisi" adı altında davet edildi.

Figüranlara gönderilen mesa

Günlük mesai ücreti olarak 950 lira ödenen figüranlara, servis araçlarıyla götürüldükleri etkinlik merkezinin bahçesinde "Halkın umudu Kılıçdaroğlu", "Hak, hukuk, adalet", "Gençliğin umudu Kılıçdaroğlu", "Kahraman Kemal" sloganları, alkışlar ve ıslıklarla prova yaptırıldı.

Yaklaşık 50 erkek figürana CHP Gençlik Kolları yelekleri giydirildi, CHP ve Türk bayraklarının sallamaları istendi.

Kılıçdaroğlu’nun toplam 3 saatlik konuşması sırasında ajanstan gelenlerin salondan çıkmasına izin verilmedi.

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