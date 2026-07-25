Mutlak butlan Kılıçdaroğlu: Çok şükür arınma gerçekleşti

İktidarın mutlak butlan kararıyla CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde üye katılım töreni düzenledi.

Mahkeme kararıyla Genel Başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiçbir CHP’li yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak, malı götürmek istiyorsan, derhal partinin dışına çıkacaksın" dedi. Ana muhalefet olan Yeni Parti'yi hedef alan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in yönettiği CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın üye katılım töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Onlarla beraber yol yürümek zorundayız. Bunu yaparsak Cumhuriyet Halk Partisi kendi kimliğini geniş kitlelere aktarabilir. Adımız belli. Halk Partisi'yiz. Halkın Partisi'yiz. Cumhuriyet'in Partisi'yiz. Devlet kuran bir partiyiz. Devlete yön veren, istikamet çizen bir partiyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Mustafa Kemal'in partisiyiz. İnönü'nün partisiyiz. Ecevit'in partisiyiz. Baykal'ın partisiyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Halkın Partisi'yiz biz. O açıdan gideceksiniz, kendisini en sahipsiz hissedenlerin yanında duracaksınız.

‘Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz’

Biz aynı zamanda siyasette ahlakı, siyasette erdemi savunan bir partiyiz. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu'na, evet ilk kez Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu'na, Siyasi Ahlak Kanunu teklifi veren bir partiyiz. Siyasette ahlak olmazsa olmaz. Ahlaklı olacaksınız. Erdemli olacaksınız. Kişilikli olacaksınız. Doğru dürüst görev yapacaksınız. Siyaset temiz insanların işidir. Temiz insanların, düzgün insanların, ahlaklı insanların işidir siyaset. Siyaset böyledir. Olmazsa olmaz. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset ev, apartman alma aracı değildir. Eğer siz siyasete girdiyseniz, kendinize mi hizmet edeceksiniz, topluma mı hizmet edeceksiniz? Toplumun zenginleşmesi lazım. Toplumun varlıklı olması lazım. Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz.

‘Siyasi ahlak yasası yeniden Meclis'e sunulacak’

Siyasi Ahlak Kanunu olmazsa olmaz. Siyasi Ahlak Kanunu çıkacak. Teklifi yeniden Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri Meclis'e verecekler. Saray'da oturan zata da sesleniyorum. Eğer siyasi ahlakı savunuyorsan, siyasette kirlilik olmasını istemiyorsan o zaman sen de destek vereceksin kardeşim. Bütün partilere sesleniyorum. Destek vereceksin.

‘Benim gibi düşünmeyen insan da sayıdeğerdir’

Benim gibi düşünmeyen insan da saygıdeğerdir. Bakın, bir daha ifade edeyim. Herkes bizim gibi düşünmek zorunda değil. Belki biz eksik düşünüyoruzdur. Belki biz yanlış düşünüyoruzdur. İlla ben her şeyi doğru bileceğim diye bir kural yok ki. O nedenle düşünce özgürlüğü kadar değerli bir şey yoktur. Örnek mi istiyorsunuz? Bir şey anlatayım size. Bir dönem bütün insanlık dünyanın düz olduğuna inanırdı. Sonra birisi çıkıp diyor ki: 'Siz dünya düz diyorsunuz ama dünya yuvarlak.' Bir dönem yerçekimi kanunundan kimsenin haberi yoktu. Ama birisi kalktı, elma ağacının altında yatarken kafasına bir elma düştü. Ne dedi? Newton galiba, değil mi? Ne diyor? 'Ya bu elma niye yukarıya doğru gitmiyor da aşağıya doğru gidiyor?' Bakın, dünyanın en basit sorusunu soruyor ve yüce yaradanın bir sırrını keşfediyor. Düşünce böyle bir şeydir. Düşünce özgürlüğü de bunun için değerlidir.”

Gürsel Tekin bağırdı çağırdı: ‘Hepinizi bir dersten geçireceğim’

Öte yandan üye katılım törenindeki karışıklık kameralara yansıdı. Tören başlamadan önce rozetler, bulunamadı, Kayyım CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin mikrofondan “Rozetler nerede ya? Lan tövbe ya…” diye bağıdı.

Tekin’in, “Bu arkadaşlarımızın ne işi var burada? Barış seni var ya… İndir arkadaşları ya! Barış! Kendin de in oradan! Hepinizi bir dersten geçireceğim” diye bağırdığı görüldü. Bu sürede sahnede karmaşa devam ederken Kılıçdaroğlu sahnedeki yaklaşık 10 kişi ile tokalaşıyordu.

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