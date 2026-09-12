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Bahçeli'nin danışmanından Mansur Yavaş iddiası: 'AK Parti'ye katılırsa şok geçirmeyin'

Erdoğan ile Mansur Yavaş arasında Beştepe’de gerçekleşen görüşmenin yankıları sürerken MHP cephesinden açıklama geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, “Mansur Yavaş yarınlarda AK Parti’ye katılırsa ona büyük umut bağlayanlar şok geçirmesin” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 12.09.2026 , 09:20

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı ve Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, gazetedeki dünkü yazısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın AKP'ye geçebileceğini öne sürdü. 

Çiçek, Yavaş'ın AKP'ye katılması durumunda şaşırılmaması gerektiğini belirterek "Mansur Yavaş, yarınlarda AK Parti’ye katılırsa, ona büyük umut bağlayanlar şok geçirmesin" diye yazdı.

Yavaş'ın CHP ile arasındaki mesafenin son dönemde arttığını savunan Çiçek, iktidar cephesine yaklaşabileceği yorumunu yaptı:

"Mansur Yavaş görüşmesine yönelik tepkiler üzerine, 'Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem' diyerek kapıyı her türlü ihtimale açık bırakmıştır." 

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