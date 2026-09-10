Mansur Yavaş: Tutumum CHP ve Yeni Parti'de rahatsızlık yaratırsa, gereğini yaparım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, CHP’nin Anıtkabir buluşmasına katılmayarak aynı gün Saray'da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmesi, AKP’ye ya da Yeni Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları alevlendirdi.

Tartışmalı ziyaretin ardından tepkiler yükselince Yavaş yazılı bir açıklama yaptı.

'İzlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum'

Kendi talebi üzerine gerçekleşen görüşmede yalnızca yerel gündemlerin ele alındığını belirten Yavaş "Görüşmemizin gündeminde Ankara vardı. Ankara’nın yatırımları vardı. Ankara’nın geleceği vardı. Başkanlık sisteminin getirdiği zorunluluklar nedeniyle büyükşehir belediyelerinin hayata geçirmek istediği bazı yatırımlarda merkezi idarenin desteğine ve onayına ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

"Gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm" diyen Yavaş, söz konusu ziyaretten hem Kemal Kılıçdaroğlu’nun hem de Özgür Özel’in bilgisi olduğunu vurguladı.

Parti değiştireceği yönündeki tartışmalara da değinen Yavaş, CHP ve Yeni Parti arasında bir "denge" kurduklarının altını çizerek, şu ifadeleri paylaştı:

Ankara’da bugüne kadar kurduğum denge politikasının sonucunu kendi Belediye Meclisimizde gördük. Tüm çabalara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti olarak hiçbir fire vermeden seçimi kazandık. Ben izlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum. Çünkü bugün normal bir dönemden geçmiyoruz. Her iki tarafı destekleyen tabanda da karşılıklı ciddi bir öfke ve kırgınlık bulunduğunu görüyorum. Bunun zaman içerisinde dineceğine inanıyorum."

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'Gereğini yapmaktan da çekinmem'

Açıklamasında CHP veya Yeni Parti'den yana taraf olmayacağını ısrarla dile getiren Mansur Yavaş, bu tutumumun sorgulanması halinde köprüleri atabileceğinin sinyalini de verdi:

Bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değildir. Bugün ihtiyacımız olan; zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem. Ancak bugüne kadar her iki genel başkan tarafından da bu tutumumdan rahatsız olduklarını ifade eden herhangi bir söylem tarafıma iletilmemiştir."

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