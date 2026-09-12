Mansur Yavaş'tan Erdoğan ziyaretine ilişkin yeni açıklama: 'Eğer bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında Beştepe’de gerçekleşen görüşme gündemde.

Ankara Kent Konseyi'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında konuşan Yavaş, "Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini, belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim. Belediye meclisinde imkan olursa hep birlikte oy birine karar almaya çalışıyoruz. Oy birliğiyle karar aldığımız zaman daha da mutlu oluyoruz. Dolayısıyla hep söylenir, ayrılıkta azap vardır. Tavandakiler istediği kadar ayrılsın. Bizler Ankara halkı olarak tabanda her konuda, her fikirden insanla bir arada olmaya da devam edeceğiz" dedi.

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'Ankara halkı olarak tabanda her konuda, her fikirden insanla bir arada olmaya devam edeceğiz'

ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre, Yavaş şöyle konuştu:

"Bırakın bu kenti kamu yöneticileri ile tartışmayı, bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanı var olan bir yetki için kendisine gidip bu metro yatırımlarının programa alınması, 1,3 milyar dolarlık bu metrolar için harcanacak paranın izni, aynı zamanda 800 milyon yıl civarında ve sadece Sayın Cumhurbaşkanı iznine ihtiyaç olan Hazine tahriri çıkartma için birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl speküle edildiğini hep birlikte görüyoruz. Sistem böyle. Bizler eğer bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek, bu ülkede farklı fikirlere sahip olan, Ankara'da farklı fikirlere sahip olan ancak bu kentin içinde yaşayıp belediye aynı oranda para ödeyen o yaşama hep birlikte paylaştığımız insanlarla ayrı olmamızın imkanı var mıdır? Şu anda da maalesef siyaseten böyle ayrımlar yaşıyoruz. Ben tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini, belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim. Belediye meclisinde imkan olursa hep birlikte oy birine karar almaya çalışıyoruz. Oy birliğiyle karar aldığımız zaman daha da mutlu oluyoruz. Dolayısıyla hep söylenir, ayrılıkta azap vardır. Tavandakiler istediği kadar ayrılsın. Bizler Ankara halkı olarak tabanda her konuda, her fikirden insanla bir arada olmaya da devam edeceğiz.

'Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır'

Bizler Ankara halkı olarak tabanda her konuda, her fikirden insanla bir arada olmaya da devam edeceğiz. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Çünkü biz öncelikle Ankara halkının bize verdiği görevi yapmak durumundayız. Bunu da en iyi şekilde dönemimizin sonuna kadar yapmak zorundayız. Günlük tartışmalarla vakit geçiremeyiz. Onun için kent konseyi nasıl her görüşten insanlarla yan yana gelip onların fikirlerini alıp o fikri olgunlaştırıp Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderiyorsa, biz de Ankara'yı yönetirken hiç kimseyi ayırmadan, seçim bittikten sonra herkesin belediye başkanı olmak zorundasınız. Aynı şekilde çalışıp her fikre de kulak vermek zorundayız."

Mansur Yavaş, genel kurul çıkışında gazetecilerin soru sormak için mikrofon uzatması üzerine, "Soruları inşallah bir gün toplanacağız yakın zamanda, hep beraber görüşeceğiz. Şu anda konuşacak hiçbir şey yok. Tekrar söylüyorum: Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır" dedi.

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