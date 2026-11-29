İran ordusu, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda izin verilmeyen bölgede ilerleyen bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını açıkladı.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada, navigasyon sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı’nın doğusundaki yasaklı bölgede seyreden bir petrol tankerinin gece saatlerinde deniz mayınına çarptığı ve bu nedenle gemide yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, olayın ardından aynı saatlerde bölgede bulunan iki petrol tankerinin de rotalarını değiştirerek Basra Körfezi yönüne döndüğü kaydedildi.

'Uyarılara uyulmaması halinde sorumluluk gemilere ait'

Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapacak gemilerin İran Silahlı Kuvvetleriyle koordinasyon sağlaması ve belirlenen deniz rotalarını kullanması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, uyarılara uyulmaması hâlinde gemilerin karşılaşabileceği risklerden kendilerinin sorumlu olacağı bildirildi.

Tahran, boğazdaki ablukaya ilişkin tutumunun değişmediğini de bir kez daha ilan etti. Açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın İran’ın hedefleri ve talepleri gerçekleşene kadar açılmayacağı ifade edildi.

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